Zaïre-Emery prend la place d'Hakimi au PSG : «On aurait jamais pensé pouvoir dire un truc pareil»

Doté d'un effectif exceptionnel et très efficace, le PSG va disputer une deuxième finale de Ligue des champions d'affilée avec l'espoir de gagner encore une fois. Le club de la capitale a parfois dû trouver des solutions sur le terrain cette saison pour combler les absences de certains. C'est le cas d'Achraf Hakimi qui était forfait lors du match retour face au Bayern Munich. En son absence, Warren Zaïre-Emery a impressionné. Daniel Riolo est d'accord.
Jeune joueur issu du centre de formation, Warren Zaïre-Emery a connu une progression rapide au PSG. Le milieu de terrain de 20 ans a pourtant connu un passage à vide l'an dernier et en début de saison, il avait même été rétrogradé chez les espoirs en sélection. Brillant avec le PSG dernièrement, il a retrouvé un statut d'indétrônable, jusqu'à remplacer parfaitement Achraf Hakimi.
« Zaïre-Emery peut le remplacer »
Arrière droit de 27 ans, Achraf Hakimi est parfois considéré comme le meilleur du monde à son poste. Au PSG, sa place est donc difficile à prendre. Mais en son absence, Warren Zaïre-Emery a montré de très belles qualités tout au long de la saison. « Le plus remplaçable du onze parisien ? J’ai presque envie de dire le gardien. Hakimi ? La folie c'est que jamais on aurait pensé pouvoir dire un truc pareil, mais sur cette saison, tu as l'impression que Zaïre-Emery peut le remplacer. Et de la même façon, j'ai envie de penser - parce que de toute façon, ça va arriver par la force des choses - que Marquinhos doit être remplaçable à un moment » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.
Zaïre-Emery impérial avec le PSG
Alors que le PSG vient de valider un 14ème titre de champion de France en s'imposant face au RC Lens samedi, Warren Zaïre-Emery a été peut-être le plus impressionnant des joueurs de Ligue 1. Le joueur de 20 ans a été le joueur le plus utilisé en Ligue 1 par le PSG avec 31 apparitions et près de 2 400 minutes de jeu. Surtout, il a brillé à son poste de prédilection au milieu comme en tant que latéral droit pour pallier les absences d'Hakimi. Le tout en disputant chaque rencontre de Ligue des champions également.