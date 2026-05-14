Zaïre-Emery prend la place d'Hakimi au PSG : «On aurait jamais pensé pouvoir dire un truc pareil»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Doté d'un effectif exceptionnel et très efficace, le PSG va disputer une deuxième finale de Ligue des champions d'affilée avec l'espoir de gagner encore une fois. Le club de la capitale a parfois dû trouver des solutions sur le terrain cette saison pour combler les absences de certains. C'est le cas d'Achraf Hakimi qui était forfait lors du match retour face au Bayern Munich. En son absence, Warren Zaïre-Emery a impressionné. Daniel Riolo est d'accord.

Jeune joueur issu du centre de formation, Warren Zaïre-Emery a connu une progression rapide au PSG. Le milieu de terrain de 20 ans a pourtant connu un passage à vide l'an dernier et en début de saison, il avait même été rétrogradé chez les espoirs en sélection. Brillant avec le PSG dernièrement, il a retrouvé un statut d'indétrônable, jusqu'à remplacer parfaitement Achraf Hakimi.

« Zaïre-Emery peut le remplacer » Arrière droit de 27 ans, Achraf Hakimi est parfois considéré comme le meilleur du monde à son poste. Au PSG, sa place est donc difficile à prendre. Mais en son absence, Warren Zaïre-Emery a montré de très belles qualités tout au long de la saison. « Le plus remplaçable du onze parisien ? J’ai presque envie de dire le gardien. Hakimi ? La folie c'est que jamais on aurait pensé pouvoir dire un truc pareil, mais sur cette saison, tu as l'impression que Zaïre-Emery peut le remplacer. Et de la même façon, j'ai envie de penser - parce que de toute façon, ça va arriver par la force des choses - que Marquinhos doit être remplaçable à un moment » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.