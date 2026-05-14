PFC - PSG : Daniel Riolo annonce une première polémique avec le derby parisien !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En s'imposant face au RC Lens mercredi, le PSG a validé officiellement son 14ème titre de champion de France, le 5ème consécutif, avant la dernière journée de Ligue 1. Le club de la capitale jouera son dernier match face au Paris FC dimanche soir au stade Jean-Bouin, l'occasion peut-être d'organiser une cérémonie de la remise du trophée aux hommes de Luis Enrique. Le Paris FC ne l'entend pas de cette oreille.

Dimanche, le PSG compte fêter son nouveau titre de champion de France à l'issue de son match contre le Paris FC. La LFP a demandé au Paris FC d'organiser la remise du trophée pour le PSG au Stade Jean-Bouin, une demande que le deuxième club parisien refuse. Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi la LFP a formulé cette demande.

Le Paris FC dit non à la LFP Avant la victoire du PSG face au RC Lens, qui confirmait définitivement le sacre du club de la capitale, le Paris FC a reçu une demande de la part de la LFP pour organiser la remise du trophée du champion de France au PSG à l'issue de la rencontre de la 34ème et dernière journée de Ligue 1 entre les deux équipes. Le Paris FC a refusé. « On pourra également aborder, et je le fais tout de suite, ce qui peut devenir demain ou après-demain une petite affaire : le fait que le Paris FC refuse d'organiser la remise du trophée dimanche soir à Jean Bouin. Décision que je trouve absolument normale » débute Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.