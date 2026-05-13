Mercato - PSG : Trois transferts fuitent déjà dans la presse ?

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG avait décidé de rester plutôt sage lors du mercato en ne faisant venir que Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Cet été, le club de la capitale ne devrait pas se montrer beaucoup plus actif, car il pourrait recruter que trois nouveaux joueurs. Deux attaquants ainsi qu’un défenseur central pourraient poser leurs valises à Paris.

Après une nouvelle saison assez éprouvante et qui plus est avec la Coupe du monde qui arrive, le PSG pourrait bien se montrer actif lors du prochain mercato estival afin de régénérer son groupe. Depuis plusieurs jours, des rumeurs font par exemple état d’un potentiel intérêt du club de la capitale pour Julian Alvarez de l’Atlético de Madrid. L’international argentin serait très apprécié par Luis Enrique, qui serait persuadé qu’il pourrait devenir le parfait remplaçant de Gonçalo Ramos, qui est lui, annoncé sur le départ.

Le PSG fera trois recrutements maximum cet été Si le PSG cherchera donc à se renforcer cet été, il ne devrait pas faire de folies. Selon les informations d’Onze Mondial, la direction parisienne aurait prévu au maximum de recruter trois nouveaux joueurs. Un attaquant côté droit faux pied serait recherché et potentiellement un buteur et un défenseur central. Il n’est donc pas certain que Julian Alvarez atterrisse à Paris cet été, mais cela pourrait évoluer si certains Parisiens décident de s’en aller.