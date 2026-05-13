Mercato - Benjamin Pavard : Les deux destinations possibles pour lui après l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une saison très décevante, Benjamin Pavard ne sera pas conservé par l’OM, où il est prêté avec option d’achat, et retournera donc à l’Inter Milan une fois la saison arrivée à son terme. Si l’international français aimerait bien y rester, lui qui a encore deux ans de contrat, les Nerazzurri ne seraient pas sur la même longueur d’onde.

En s’attachant les services de Benjamin Pavard en toute fin du dernier mercato estival, l’OM pensait recruter un joueur de la même stature qu’Adrien Rabiot, parti à l’AC Milan à la suite de l’affaire avec Jonathan Rowe. Mais finalement, le champion du monde 2018 est loin d’avoir eu le même impact que son compatriote et fait partie des cadres qui ont déçu cette saison, à l’instar de Pierre-Emile Hojbjerg et Leonardo Balerdi.

L’Inter Milan ne veut plus de Pavard La saison 2025-2026 sera donc la première et la dernière de Benjamin Pavard à l’OM, qui ne lèvera pas son option d’achat estimée à 15M€. Après la réception du Stade Rennais dimanche pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, le défenseur âgé de 30 ans retournera à l’Inter Milan, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, mais y restera-t-il ? Mardi, Sky Italia indiquait que l’international français (55 sélections) aimerait essayer de regagner sa place chez les Nerazzurri, qui ne semblent pas partager la même envie.