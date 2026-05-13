Mercato - PSG : Le prochain transfert fuite dans la presse étrangère, un crack brésilien en approche ?

Alexis Brunet

Alors que le mercato estival n’a toujours pas ouvert ses portes, le PSG commence déjà à s’activer. Le club de la capitale piste certains joueurs et selon les informations de la presse brésilienne il en pincerait pour Gabriel Mec, jeune joueur de 18 ans évoluant au sein du Grêmio Porto Alegre. Il peut évoluer en tant qu’attaquant ou milieu offensif.

Alors qu’il avait cherché à renforcer son secteur défensif l’été dernier avec les signatures de Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, le PSG pourrait bien se concentrer sur son attaque cet été. Depuis plusieurs jours, de nombreuses sources affirment notamment que le club de la capitale aurait des vues sur un certain Julian Alvarez. L’Argentin serait fortement désiré par Luis Enrique et un tel transfert pourrait atteindre la somme de 150M€.

Le PSG piste un jeune attaquant brésilien Le PSG pourrait donc casser sa tirelire pour s’offrir Julian Alvarez, mais il aurait d’autres pistes pour son secteur offensif. Selon les informations de RTI Esporte, le club de la capitale en pincerait aussi pour Gabriel Mec, jeune joueur de 18 ans qui évolue actuellement au Grêmio Porto Alegre. Cet attaquant qui peut aussi évoluer milieu offensif est considéré comme l’un des plus grands talents du club brésilien et il a inscrit un but tout en délivrant deux passes décisives en 29 matchs cette saison. À noter qu’il vient de prolonger jusqu’en 2031 et il est estimé à 12M€ par le site spécialisé Transfermarkt.