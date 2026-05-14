PSG - Zaïre-Emery : Une grosse surprise validée pour cet été, «j’espère qu’il va le tenter»

Auteur d'une très grosse fin de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs prouvé qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau européen que ce soit en tant que milieu de terrain ou latéral droit, en l'absence d'Achraf Hakimi. Et Pierre Ménès valide d'ailleurs totalement l'idée d'une surprise en équipe de France cet été, avec le titi du PSG titulaire à ce poste de latéral en Coupe du Monde.
Didier Deschamps prépare-t-il une surprise pour le moins inattendue cet été pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France ? Warren Zaïre-Emery (20 ans), le jeune milieu de terrain du PSG, a prouvé ces derniers mois qu'il était également tout à fait capable d'évoluer au plus haut niveau au poste de latéral droit. Et alors que Jules Koundé vit une saison compliquée au FC Barcelone, certains observateurs réclament ce positionnement inédit pour le titi du PSG cet été au Mondial avec les Bleus.
« J'espère que Didier Deschamps va le tenter »
Pierre Ménès a d'ailleurs milité en ce sens dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube : « Warren Zaire-Emery mérite d'être testé au poste d'arrière droit en sélection. Il va y avoir des matches de préparation et j'espère que Didier Deschamps va le tenter, parce que c'est vrai que Jules Koundé fait une saison très moyenne. Malo Gusto est aussi pris dans la tourmente avec Chelsea. Je pense que niveau impact défensif et impact physique, Warren Zaire-Emery est supérieur à eux », a lâché l'ancien consultant de Canal +.
Riolo valide l'idée pour Zaïre-Emery
Même son de cloche il y a quelque temps pour Daniel Riolo, qui valide totalement cette surprise avec Warren Zaïre-Emery en équipe de France : « Je suis 1000% d’accord. Warren est titulaire chez les Bleus à droite. Il doit être titulaire arrière droit. Koundé ? Fin juin, il y a les collections automne-hiver… (…) Pour les défilés, c’est une blague récurrente, il a le droit d’être bon et de faire ce qu’il veut à côté. Mais il se trouve que sérieusement, je pense qu’aujourd’hui, la question se pose de savoir si Warren ne ferait pas mieux que lui au poste d’arrière droit. Ce n’est pas faux de dire que Koundé est vraiment en retrait cette année au Barça »,a-t-il lâché.