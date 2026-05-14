PSG - Zaïre-Emery : Une grosse surprise validée pour cet été, «j’espère qu’il va le tenter»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très grosse fin de saison avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a d'ailleurs prouvé qu'il était capable d'évoluer au plus haut niveau européen que ce soit en tant que milieu de terrain ou latéral droit, en l'absence d'Achraf Hakimi. Et Pierre Ménès valide d'ailleurs totalement l'idée d'une surprise en équipe de France cet été, avec le titi du PSG titulaire à ce poste de latéral en Coupe du Monde.

Didier Deschamps prépare-t-il une surprise pour le moins inattendue cet été pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France ? Warren Zaïre-Emery (20 ans), le jeune milieu de terrain du PSG, a prouvé ces derniers mois qu'il était également tout à fait capable d'évoluer au plus haut niveau au poste de latéral droit. Et alors que Jules Koundé vit une saison compliquée au FC Barcelone, certains observateurs réclament ce positionnement inédit pour le titi du PSG cet été au Mondial avec les Bleus.

« J'espère que Didier Deschamps va le tenter » Pierre Ménès a d'ailleurs milité en ce sens dans une vidéo diffusée sur sa chaîne Youtube : « Warren Zaire-Emery mérite d'être testé au poste d'arrière droit en sélection. Il va y avoir des matches de préparation et j'espère que Didier Deschamps va le tenter, parce que c'est vrai que Jules Koundé fait une saison très moyenne. Malo Gusto est aussi pris dans la tourmente avec Chelsea. Je pense que niveau impact défensif et impact physique, Warren Zaire-Emery est supérieur à eux », a lâché l'ancien consultant de Canal +.