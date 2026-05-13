PSG : Après les Trophées UNFP, Vitinha se venge de Dembélé (et c’est drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, les esprits sont légers ces derniers temps avec quelques vannes bien senties en public entre Ousmane Dembélé et Vitinha. Tout a commencé lundi soir au cours de la cérémonie des Trophées UNFP avec une blague chacun. Et rebelote mardi au Campus PSG au moment des révélations de leurs notes FUT pour l’équipe de l’année.

Le groupe vit bien. Le PSG est plus que jamais proche de signer un back-to-back historique en Ligue des champions et a rendez-vous le 30 mai à Budapest face à Arsenal pour continuer de rêver plus grand. En attendant, le Paris Saint-Germain peut être sacré champion de France ce mercredi soir en ne perdant pas au RC Lens. Lundi soir se déroulait la cérémonie des Trophées UNFP au Palais Brongniart.

«Je pense aussi qu’il aurait mérité ce trophée, mais avec un but» Ousmane Dembélé a conservé son titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1 et n’a pas hésité à le dédicacer à son coéquipier Vitinha qui se trouvait dans l’assemblée. « Merci à Vitinha aussi parce qu’il m’a demandé de lui rendre hommage un peu. C’est un coéquipier exceptionnel. Je pense aussi qu’il aurait mérité ce trophée, mais avec un but (ndlr il fait la moue) », ce qui n’a pas manqué de faire rire la salle et a engendré une belle répartie chez le milieu de terrain portugais. « Félicitations, il a mérité, c’est le Ballon d’or, le meilleur joueur de notre championnat et voilà. Fais les choses vite parce que sinon il va trop transpirer (rire) ».