PSG : «Je n’ai pas pu faire comme d’habitude», Luis Enrique avoue avoir affronté un problème !

Ce mercredi, Luis Enrique a remporté son troisième titre de champion de France consécutif avec le PSG. Contrairement aux deux saisons précédentes, le coach espagnol a eu plus de mal en championnat, et n’a pas hésité à le reconnaître ce samedi en conférence de presse.
Mercredi soir, le PSG s’est imposé à Lens (0-2) et a remporté le quatorzième titre de champion de France de son histoire. Pour Luis Enrique, il s’agit-là de son troisième championnat remporté de manière consécutive. Cependant, cette saison 2025-2026 n’aura clairement pas été simple à gérer pour le coach espagnol, qui a été confronté à de nombreuses blessures tout au long de la saison. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a évoqué ce sujet.
« Cette saison a été particulière pour ça. Je n'ai pas pu faire comme d'habitude »
« Cette saison a été particulière pour ça. Je n'ai pas pu faire comme d'habitude. J'avais les joueurs que je pouvais avoir, pas de turnover. On a eu beaucoup de joueurs blessés. Mais ça a montré le niveau des joueurs qui ont beaucoup joué. On a montré notre capacité à jouer trois compétitions. On a perdu en Coupe de France mais ça a été positif. Une saison particulière, c'est un mot que j'ai dit beaucoup de fois. Je suis le plus heureux de la mentalité qu'on a montrée toute la saison, de la résilience. Ça a été dur car Lens a fait un très beau boulot », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.
« Le plus difficile des trois titres qu’on a gagnés »
Ce jeudi, Luis Enrique affirmait que Lens avait été son plus redoutable adversaire en championnat depuis son arrivée en France : « Sans aucun doute, Lens a fait le boulot et ça a été très difficile. Le plus difficile des trois titres qu’on a gagnés. Ce n’est pas facile de jouer ce type de match. On a pensé ce match comme un match de Champions League, car Lens et nous, on jouera en Ligue des Champions l’an prochain. »