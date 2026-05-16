PSG : «Je n’ai pas pu faire comme d’habitude», Luis Enrique avoue avoir affronté un problème !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Luis Enrique a remporté son troisième titre de champion de France consécutif avec le PSG. Contrairement aux deux saisons précédentes, le coach espagnol a eu plus de mal en championnat, et n’a pas hésité à le reconnaître ce samedi en conférence de presse.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé à Lens (0-2) et a remporté le quatorzième titre de champion de France de son histoire. Pour Luis Enrique, il s’agit-là de son troisième championnat remporté de manière consécutive. Cependant, cette saison 2025-2026 n’aura clairement pas été simple à gérer pour le coach espagnol, qui a été confronté à de nombreuses blessures tout au long de la saison. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a évoqué ce sujet.

« Cette saison a été particulière pour ça. Je n'ai pas pu faire comme d'habitude » « Cette saison a été particulière pour ça. Je n'ai pas pu faire comme d'habitude. J'avais les joueurs que je pouvais avoir, pas de turnover. On a eu beaucoup de joueurs blessés. Mais ça a montré le niveau des joueurs qui ont beaucoup joué. On a montré notre capacité à jouer trois compétitions. On a perdu en Coupe de France mais ça a été positif. Une saison particulière, c'est un mot que j'ai dit beaucoup de fois. Je suis le plus heureux de la mentalité qu'on a montrée toute la saison, de la résilience. Ça a été dur car Lens a fait un très beau boulot », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.