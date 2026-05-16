De TF1 aux Girondins de Bordeaux, il annonce la couleur pour son avenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien international français aux 13 sélections, Rio Mavuba a récupéré le rôle d'entraîneur des Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines. Le club, qui a disparu de la circulation, évolue actuellement en National 2. L'ancien milieu de terrain de 42 ans, consultant pour Téléfoot, a débarqué à Bordeaux après l'éviction de Bruno Irles. Et il pourrait bien continuer.

Consultant pour Téléfoot, Rio Mavuba a récupéré une nouvelle casquette : entraîneur des Girondins de Bordeaux. L'ancien milieu de terrain, très attaché au club puisque c'est là-bas qu'il a fait ses débuts, semble se plaire puisque ses débuts ont été très réussis ces dernières semaines. Il s'est confié à propos de son avenir qui pourrait continuer de s'écrire à Bordeaux.

Les Girondins refont surface Après les ennuis du club, les Girondins de Bordeaux se retrouvent en National 2 cette saison avec des résultats plutôt probants. En effet, les Bordelais sont en course pour une éventuelle remontée à l'échelon supérieur, la future Ligue 3. Une situation qui paraissait impossible avant l'arrivée de Rio Mavuba au club. « Il m’a félicité pour le poste et m’a dit qu’il y avait encore des choses à aller chercher. On était à six points avec un match de plus de joué que La Roche-sur-Yon, il m’a dit qu’il fallait d’abord remettre quelque chose en route. Il m’envoie ses encouragements, on échange sur les matchs. On ne s’appelle pas tous les jours mais il suit » déclare-t-il au sujet du président Gérard Lopez pour Sud Ouest.