De TF1 aux Girondins de Bordeaux, il annonce la couleur pour son avenir !

Ancien international français aux 13 sélections, Rio Mavuba a récupéré le rôle d'entraîneur des Girondins de Bordeaux il y a quelques semaines. Le club, qui a disparu de la circulation, évolue actuellement en National 2. L'ancien milieu de terrain de 42 ans, consultant pour Téléfoot, a débarqué à Bordeaux après l'éviction de Bruno Irles. Et il pourrait bien continuer.
Consultant pour Téléfoot, Rio Mavuba a récupéré une nouvelle casquette : entraîneur des Girondins de Bordeaux. L'ancien milieu de terrain, très attaché au club puisque c'est là-bas qu'il a fait ses débuts, semble se plaire puisque ses débuts ont été très réussis ces dernières semaines. Il s'est confié à propos de son avenir qui pourrait continuer de s'écrire à Bordeaux.
Les Girondins refont surface
Après les ennuis du club, les Girondins de Bordeaux se retrouvent en National 2 cette saison avec des résultats plutôt probants. En effet, les Bordelais sont en course pour une éventuelle remontée à l'échelon supérieur, la future Ligue 3. Une situation qui paraissait impossible avant l'arrivée de Rio Mavuba au club. « Il m’a félicité pour le poste et m’a dit qu’il y avait encore des choses à aller chercher. On était à six points avec un match de plus de joué que La Roche-sur-Yon, il m’a dit qu’il fallait d’abord remettre quelque chose en route. Il m’envoie ses encouragements, on échange sur les matchs. On ne s’appelle pas tous les jours mais il suit » déclare-t-il au sujet du président Gérard Lopez pour Sud Ouest.
« On y prend goût, c'est sûr »
En mars dernier, Rio Mavuba est devenu l'entraîneur des Girondins de Bordeaux à la suite de l'éviction de Bruno Irles. L'ancien international français a réussi ses débuts avec brio et il pourrait bien continuer la saison prochaine avec une éventuelle montée en Ligue 3. « On y prend goût, c'est sûr. C’est une décision qu’on devra partager avec les dirigeants. On prendra le temps de se voir après le dernier match. Si on a la chance de monter, ça donne envie. Si on reste en N2, aussi, car cette fin de saison donne de l’espoir pour la suite » ajoute-t-il.