Zinedine Zidane : Son successeur en équipe de France est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane reprendra à la rentrée son histoire d'amour avec l'équipe de France qui avait pris fin le jour de sa retraite de joueur, il y a vingt ans. Depuis, le football français n'a jamais retrouvé de véritable numéro 10 aussi performant, mais Daniel Riolo affirme que c'est désormais chose faite avec Rayan Cherki, qu'il voit comme étant le digne successeur de Zidane.

L'équipe de France a perdu en match amical contre la Côte d'Ivoire à Nantes jeudi soir (1-2), et ce malgré l'ouverture du score de Rayan Cherki en première période. Le milieu offensif de Manchester City a été le meilleur joueur tricolore sur la pelouse de la Beaujoire durant ce match, confirmant ainsi les nombreux espoirs placés en lui depuis plusieurs années. Et même s'il est encore trop tôt pour savoir s'il connaitre une trajectoire à la Zinedine Zidane, certains osent la comparaison entre Cherki et l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France...

« On n'avait pas vu ça depuis Zidane » C'est notamment le cas de Daniel Riolo dans l'After Foot, sur RMC, qui affirme que les Bleus n'avaient pas eu un tel talent au poste de meneur de jeu depuis Zinedine Zidane : « Il a pris les clés. On a vu un festival Cherki mais à quel degré va-t-on lui donner les clés ? Il a touché énormément de ballons, on l'a cherché et il a cherché à orienter le jeu. Il a montré ses qualités techniques et ce qu'on appelle le petit génie du joueur technique, du 10 comme lui. Depuis 20-25 ans, on n'a pas vu de joueur comme ça pour guider le jeu. Ce n'était pas la tradition Deschamps. C'est depuis Zidane en 2006. On n'a pas eu d'autres joueurs. Tous les ballons passaient par lui », a lâché Riolo sur Rayan Cherki.