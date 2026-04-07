«Le maillot était lourd à porter» : Ce joueur a eu une grosse galère au PSG !

Lors de l'été 2022, le PSG a tenté un pari sur le mercato, et ce, en misant sur un jeune talent qui n'avait joué que quelques mois au plus haut niveau. Toutefois, ce crack n'a pas réussi à s'imposer à Paris. D'après un cadre influent dans le vestiaire du PSG, il s'est mis trop de pression.
Lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike a fait forte impression en Ligue 1, et ce, sous les couleurs du Stade de Reims. A tel point qu'il a alarmé la direction du PSG. Tombé sous le charme d'Hugo Ekitike, le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, les hautes sphères du PSG ont conclu un prêt avec option d'achat avec le Stade de Reims, avant de lever la clause à 28,5M€ du joueur.
«Il était tellement fou du PSG»
Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été en grande difficulté à Paris. Barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar, l'attaquant de 23 ans a eu peu de minutes à se mettre sous la dent. Et lorsqu'il était utilisé, il ne réussissait pas à évoluer à son meilleur niveau. D'après une source au PSG, Hugo Ekitike s'est mis trop de pression au sein du club rouge et bleu.
«Il s’est mis une grosse pression»
« À l’époque, Hugo était un jeune qui conduisait encore une Mini et qu’on a mis au volant d’une Ferrari, a lancé un cadre influent dans le vestiaire lors d'un entretien accordé au Parisien. Pendant les premiers mois, il était excité d’être là, mais sur le terrain, le maillot était vraiment lourd à porter. C’était un très bon mec, respectueux, jamais dans le conflit. Mais il était tellement fou du PSG, il avait une telle exigence envers lui-même qu’il s’est mis une grosse pression et n’a pas pu exprimer ses qualités sur le terrain ».