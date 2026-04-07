«Le maillot était lourd à porter» : Ce joueur a eu une grosse galère au PSG !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, le PSG a tenté un pari sur le mercato, et ce, en misant sur un jeune talent qui n'avait joué que quelques mois au plus haut niveau. Toutefois, ce crack n'a pas réussi à s'imposer à Paris. D'après un cadre influent dans le vestiaire du PSG, il s'est mis trop de pression.

Lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, Hugo Ekitike a fait forte impression en Ligue 1, et ce, sous les couleurs du Stade de Reims. A tel point qu'il a alarmé la direction du PSG. Tombé sous le charme d'Hugo Ekitike, le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter. En effet, les hautes sphères du PSG ont conclu un prêt avec option d'achat avec le Stade de Reims, avant de lever la clause à 28,5M€ du joueur.

Mercato - PSG : Une célébrité envoyée par Al-Khelaïfi pour négocier avec une future star de Paris ? Elle raconte tout ! https://t.co/s1d0Cejabb — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Il était tellement fou du PSG» Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été en grande difficulté à Paris. Barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar, l'attaquant de 23 ans a eu peu de minutes à se mettre sous la dent. Et lorsqu'il était utilisé, il ne réussissait pas à évoluer à son meilleur niveau. D'après une source au PSG, Hugo Ekitike s'est mis trop de pression au sein du club rouge et bleu.