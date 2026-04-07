«A part Daniel Alves…» : Un joueur de légende déjà annoncé au PSG ?

Depuis que le PSG a remporté la Ligue des champions, certains de ses joueurs font parler dans le monde entier, au point que le débat de leur place dans l'histoire soit désormais lancé. C'est le cas pour un Parisien qui est vu comme le plus fort avec Daniel Alves.
La saison dernière, le PSG a notamment brillé par le niveau impressionnant de ses latéraux, à commencer par Nuno Mendes, qui a clairement crevé l'écran. Présenté comme le meilleur latéral gauche du monde, le Portugais est même déjà cité par certains comme l'un de plus grand de l'histoire. C'est le cas de Maxwell, ancien latéral du PSG.
Maxwell choqué par Nuno Mendes
« Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », confie-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant de poursuivre en estimant que Nuno Mendes a désormais peu de choses à améliorer dans son jeu.
«Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui»
« Il est déjà complet et super performant. Je lui souhaite de maintenir sa condition physique parce qu'avec l'expérience, il va encore grandir. C'est normal qu'il ait des matches avec moins d'intensité quand tu en joues 60 par an. Mais il reste fiable. Cette stabilité donne de la sécurité aux entraîneurs et à tes coéquipiers (…) Il a appris à mieux se placer défensivement et dans le jeu. Quand tu travailles avec un coach comme Luis Enrique ou Pep Guardiola, tu comprends mieux les positionnements. Mais sa plus grosse progression est qu'il est plus lucide dans les 30 derniers mètres. Il fait de meilleurs choix, ça lui permet de signer plus de buts et de passes décisives », ajoute Maxwell.