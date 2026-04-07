«A part Daniel Alves…» : Un joueur de légende déjà annoncé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que le PSG a remporté la Ligue des champions, certains de ses joueurs font parler dans le monde entier, au point que le débat de leur place dans l'histoire soit désormais lancé. C'est le cas pour un Parisien qui est vu comme le plus fort avec Daniel Alves.

La saison dernière, le PSG a notamment brillé par le niveau impressionnant de ses latéraux, à commencer par Nuno Mendes, qui a clairement crevé l'écran. Présenté comme le meilleur latéral gauche du monde, le Portugais est même déjà cité par certains comme l'un de plus grand de l'histoire. C'est le cas de Maxwell, ancien latéral du PSG.

🚨 Marc Cucurella 🇪🇸 : « Je suis à un très bon niveau mais… 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗨𝗡𝗢 𝗠𝗘𝗡𝗗𝗘𝗦 🇵🇹 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗚𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘. 🙌😁 »



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Maxwell choqué par Nuno Mendes « Il a la puissance de Roberto Carlos et il est plus défensif que lui mais dans les 30 derniers mètres il reste en dessous. Roberto te faisait des passes de fou. Nuno est moins technique que Marcelo mais plus puissant. En fait, il a vraiment un jeu moderne, difficile de comparer. À part Daniel Alves au Barça, je ne me rappelle pas d'un latéral capable d'aller extérieur, intérieur, d'être aussi fluide dans la construction. Philippe Lahm pouvait faire ça aussi, la puissance en moins », confie-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant de poursuivre en estimant que Nuno Mendes a désormais peu de choses à améliorer dans son jeu.