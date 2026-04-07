PSG : Polémique à cause d'une affaire d'argent, Kylian Mbappé s'est agacé !

Amadou Diawara

Lors d'une interview accordée à la presse espagnole en avril 2025, Kylian Mbappé est revenu sur son transfert du PSG au Real Madrid. Interrogé sur sa signature à la Maison-Blanche, l'actuel numéro 10 d'Alvaro Arbeloa a affirmé qu'il avait fait le choix du cœur, plutôt que celui de l'argent. Alors qu'une polémique a éclaté, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves il y a un peu plus d'un an et demi. En effet, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors d'un entretien accordé à La Sexta en avril 2025, Kylian Mbappé était revenu sur son choix de migrer vers l'Espagne, expliquant qu'il avait fait le choix du cœur, plutôt que celui de l'argent.

Mercato - PSG : Un «drôle de joueur» signe à Paris, l'entraîneur ne savait pas quoi en faire ! https://t.co/XvkbOel2RM — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

«Aucun rapport avec le PSG» « Je voulais jouer pour le Real Madrid. Et ce ne fut pas une décision difficile de choisir entre le Real Madrid et l'argent. La seule chose que je voulais, c'était jouer ici, au Bernabéu, avec ce maillot, que le public crie mon nom, marquer des buts et être heureux. L'argent, c'est sûr que c'est important pour prendre soin de ma famille, mais pour moi, le plus important, c'est d'être heureux. Heureux sur le terrain, dans ma vie et je savais qu'ici au Real, je le serai », avait déclaré Kylian Mbappé. Alors que ses propos ont été mal interprétés, une polémique a éclaté. Sur son compte X, Kylian Mbappé a donc tenu à mettre les points sur les i.