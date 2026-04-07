Kylian Mbappé dans la tourmente au Real Madrid, «ça me rappelle Benzema»

Axel Cornic

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble toujours pas faire l’unanimité. Pire, le Français est l’un des joueurs de l’équipe de madrilène les plus critiqués dans la presse espagnole, qui lui reproche notamment un comportement trop nonchalant sur le terrain. Et cela rappelle le cas d’un autre attaquant tricolore à certains observateurs...

La vie n’est pas simple quand on est joueur du Real Madrid. Il suffit de demander à Kylian Mbappé, porté aux nues lors de sa signature en 2024, mais aussitôt trainé dans la boue dès qu’il passe à côté d’un match. Et même actuellement, où il cartonne et est le deuxième buteur le plus prolifique d’Europe, il n’est pas épargné par les critiques.

«Ça se passe mal», Kylian Mbappé en froid avec une autre star du Real Madrid ? https://t.co/8XHJZzsnD5 — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

« Avant de tomber sur Mbappé, je pense qu’il y a d’autres responsables » Pour Jean-Louis Tourre, cela n’est pas sans rappeler ce qu’a également pu vivre un certain Karim Benzema, très critiqué lors de ses débuts au Real Madrid avant de devenir l’idole des supporters. « Il y a deux trucs qui embêtent les Espagnols : le terrain et l’interview dans le podcast de Tchouameni, The Bridge. Sportivement, le débat est arrivé parce que Mbappé est revenu contre Majorque et ils perdent, alors qu’ils avaient enchainé des victoires sans lui. Je pense que c’est une injustice, parce que franchement vu le match, il n’est pas horrible. Avant de tomber sur Mbappé, je pense qu’il y a d’autres responsables » a expliqué le journaliste de RMC, qui a été par le passé correspondant à Madrid.