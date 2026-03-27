Une star du PSG succède à Zidane : Cette performance que Karim Benzema n’a pas réussi à faire !

Sacré champion du monde avec l’équipe de France en juillet 1998, Zinedine Zidane avait obtenu quelques mois plus tard le Ballon d’Or. Depuis, deux autres joueurs tricolores ont remporté la plus célèbre des distinctions individuelles, dont Karim Benzema. Mais une star du PSG a eu l’occasion de faire ce que l’ancien du Real Madrid n’a pas su accomplir.
En septembre dernier, Ousmane Dembélé rejoignait le cercle fermé des joueurs français ayant remporté le Ballon d’Or, succédant à Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). C’est avec un nouveau statut que l’attaquant du PSG disputait ainsi la rencontre amicale face au Brésil (1-2) ce jeudi, son premier match en Bleu depuis son sacre.
Ousmane Dembélé succède à Zinedine Zidane
Et comme l’a relevé Stats du Foot sur X, Ousmane Dembélé est devenu le premier Ballon d'Or à disputer une rencontre avec l’équipe de France depuis Zinédine Zidane en 1999. Lauréat en 2022, Karim Benzema aurait pu succéder à son mentor s’il ne s’était pas blessé avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Il avait annoncé dans la foulée sa retraite internationale.
Pas de blessure contre le Brésil
Sorti à l’heure de jeu face au Brésil, Ousmane Dembélé ne souffre d’aucune blessure comme ont pu le craindre certains supporters des Bleus et du PSG. « Il n’y a pas de soucis », a rassuré Didier Deschamps au micro de TF1. « Il était prévu qu’il joue 60 minutes, c’est le cas. Il n’y a pas de crainte dans l’entourage du joueur, pas d’inquiétude du tout, a précisé dans la foulée le journaliste Bertrand Latour sur Canal+ C’est plutôt une bonne nouvelle, on sait que la cuisse et le mollet de Dembélé sont des sujets brûlants, donc les supporters parisiens peuvent être décontractés. » Le numéro 10 du PSG a été l’auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé.