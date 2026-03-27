Une star du PSG succède à Zidane : Cette performance que Karim Benzema n’a pas réussi à faire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion du monde avec l’équipe de France en juillet 1998, Zinedine Zidane avait obtenu quelques mois plus tard le Ballon d’Or. Depuis, deux autres joueurs tricolores ont remporté la plus célèbre des distinctions individuelles, dont Karim Benzema. Mais une star du PSG a eu l’occasion de faire ce que l’ancien du Real Madrid n’a pas su accomplir.

En septembre dernier, Ousmane Dembélé rejoignait le cercle fermé des joueurs français ayant remporté le Ballon d’Or, succédant à Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). C’est avec un nouveau statut que l’attaquant du PSG disputait ainsi la rencontre amicale face au Brésil (1-2) ce jeudi, son premier match en Bleu depuis son sacre.

«Ça casse tout» : Cette nouveauté qui ne plait pas à Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026 https://t.co/w1ejzQY3KG — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Ousmane Dembélé succède à Zinedine Zidane Et comme l’a relevé Stats du Foot sur X, Ousmane Dembélé est devenu le premier Ballon d'Or à disputer une rencontre avec l’équipe de France depuis Zinédine Zidane en 1999. Lauréat en 2022, Karim Benzema aurait pu succéder à son mentor s’il ne s’était pas blessé avant le début de la Coupe du monde au Qatar. Il avait annoncé dans la foulée sa retraite internationale.