«Il crée un peu de bazar», un joueur de l’équipe de France balance sur une star du PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plusieurs joueurs du PSG étaient en action jeudi soir à Boston, où l’équipe de France s’est imposée face au Brésil (2-1) en match de préparation pour la Coupe du monde 2026. Après la rencontre, un joueur de Didier Deschamps s’est exprimé sur une star parisienne et son rôle au sein du système des Bleus.

Si Bradley Barcola, blessé à la cheville, a été contraint de déclarer forfait, cinq joueurs du PSG ont pris la direction des États-Unis avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale. Avant d’affronter la Colombie dimanche à Washington, les Bleus l’ont emporté face au Brésil (2-1) jeudi à Boston, avec un seul Parisien titulaire au coup d’envoi : Ousmane Dembélé.

🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷



BUUUT !

Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.



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« C'est comme ça qu'il est le meilleur » Désiré Doué est entré à la 66e minute de jeu, tandis que Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez et Lucas Chevalier n’ont pas participé à cette rencontre, après laquelle Aurélien Tchouameni s’est exprimé sur Ousmane Dembélé et son rôle, lui qui était aligné aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Hugo Ekitiké. « Le rôle de Dembélé ce soir ? Ousmane est un électron libre, il va où il veut, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Surtout à la construction du jeu, quand il décroche un peu, c'est difficile pour eux de le suivre, il crée un peu de bazar », a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid, dans des propos relayés par L’Équipe.