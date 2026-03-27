Coupe du Monde 2026 : Une attaque de feu en équipe de France, qui doit accompagner Mbappé et Dembélé ?

Amadou Diawara

La prochaine Coupe du Monde - qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique - va démarrer le 11 juin 2026, soit dans moins de trois mois. Pour sa toute dernière compétition en tant que sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps pourrait aligner une composition avec quatre joueurs à vocation offensive. Selon vous, qui doit accompagner Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé en attaque ? A vos votes !

Lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe D. Et la bande à Kylian Mbappé a terminé à la première place de sa poule avec 16 points, devant l'Ukraine (10 unités), l'Islande (7) et l'Azerbaïdjan (1). Grâce à leur position de leader, les Bleus ont validé leur ticket pour le Mondial, qui sera organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique cet été. Alors que la compétition va débuter le 11 juin, les Tricolores savent déjà qu'ils vont affronter la Norvège et le Sénégal en phase de groupes. La quatrième et dernière place de la poule I reviendra à la Bolivie, à l'Irak ou au Suriname.

Didier Deschamps va refaire le coup, un attaquant du PSG en danger pour la Coupe du monde ? https://t.co/3toACaRDpq — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Michael Olise en numéro 10 ? Avant le lancement de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a programmé une tournée aux Etats-Unis lors de cette internationale du mois de mars. Et Didier Deschamps a convoqué 26 joueurs au total pour ce rassemblement des Bleus, dont neuf attaquants : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) et Marcus Thuram (Inter).