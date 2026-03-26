«Super» : Kylian Mbappé aux anges après avoir rencontré une star

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette trêve internationale, l'équipe de France s'est envolée pour les Etats-Unis afin d'affronter le Brésil et la Colombie. Deux matchs amicaux sont donc au programme, mais pas seulement... En effet, de l'autre côté de l'Atlantique, des rencontres avec des stars ont été programmées. De quoi notamment ravir Kylian Mbappé.

En 2024, les Jeux Olympiques de Paris ont mis en lumière un homme : Léon Marchand. Le nageur français est devenu une véritable star en raflant plusieurs médailles d'or olympiques. Aujourd'hui installé aux Etats-Unis, Marchand a d'ailleurs profité de la présence de l'équipe de France à Boston en cette trêve internationale pour rencontre Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Didier Deschamps. Et cet échange a visiblement fait plaisir à tout le monde...

Kylian Mbappé, son mauvais genou examiné : Un médecin témoigne, «on peut se tromper de côté» https://t.co/HmvhViQT0a — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

« Ça fait bizarre, parce que je les ai toujours regardés à la télé » Les images de la rencontre entre Léon Marchand et l'équipe de France ont été diffusées. Rapporté par Le Parisien, le nageur a alors dit à propos de ce moment aux côtés de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Didier Deschamps : « C’est une semaine qui est plus cool donc j’en ai profité pour venir, voir le match et vous voir ! (...) Ça fait bizarre, parce que je les ai toujours regardés à la télé, tout simplement (rires). C’est une chance, je me sens privilégié de pouvoir les rencontrer comme ça. (...) Je les trouve inspirants. Je suis intéressé et curieux de comment leur sport fonctionne. Par rapport à la natation, on a beaucoup d’entraînement et très peu de compétitions. Eux, c’est le contraire. Une coupe du monde, je pense que c’est très difficile à gérer mentalement et physiquement. Eux l’ont toujours très bien fait ».