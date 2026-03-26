Mbappé esquive Zidane : Voilà pourquoi il ne veut pas voir son futur entraîneur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane attend patiemment que la place se libère à Madrid, ville dans laquelle il habite, tout comme un certain Kylian Mbappé, qui fait le nécessaire pour ne pas être vu avec celui qui devrait le diriger dans quelques mois…

Les récentes déclarations de Philippe Diallo concernant le successeur de Didier Deschamps ont fait grand bruit, et ce alors que Zinedine Zidane est pressenti pour devenir sélectionneur après la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Oui, je connais son nom, a confié le président de la FFF dans un entretien publié dimanche par Le Figaro. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. » Seul Zinedine Zidane remplit ces critères, alors que des discussions ont été entamées ces derniers mois entre l’ancien du Real Madrid et la FFF concernant notamment la composition du futur staff.

Zinedine Zidane : Il va y avoir un problème avec l’équipe de France, et il est important ! https://t.co/9cTnNmSxHe — le10sport (@le10sport) March 26, 2026

Deschamps botte en touche « J'ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président, a réagi ce mercredi Didier Deschamps, refusant d’en dire davantage sur le sujet en conférence de presse. Je passe suffisamment de temps avec lui pour lui parler. Je m'occupe de ce qui est important pour moi. Aujourd'hui, demain. Libre à vous de faire des sujets. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. »