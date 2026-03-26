Mbappé esquive Zidane : Voilà pourquoi il ne veut pas voir son futur entraîneur !

Grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane attend patiemment que la place se libère à Madrid, ville dans laquelle il habite, tout comme un certain Kylian Mbappé, qui fait le nécessaire pour ne pas être vu avec celui qui devrait le diriger dans quelques mois…
Les récentes déclarations de Philippe Diallo concernant le successeur de Didier Deschamps ont fait grand bruit, et ce alors que Zinedine Zidane est pressenti pour devenir sélectionneur après la Coupe du monde en Amérique du Nord. « Oui, je connais son nom, a confié le président de la FFF dans un entretien publié dimanche par Le Figaro. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. » Seul Zinedine Zidane remplit ces critères, alors que des discussions ont été entamées ces derniers mois entre l’ancien du Real Madrid et la FFF concernant notamment la composition du futur staff.
Deschamps botte en touche
« J'ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président, a réagi ce mercredi Didier Deschamps, refusant d’en dire davantage sur le sujet en conférence de presse. Je passe suffisamment de temps avec lui pour lui parler. Je m'occupe de ce qui est important pour moi. Aujourd'hui, demain. Libre à vous de faire des sujets. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. »
« Si je croise Zidane, je sais qu’il y aura pas mal de spéculations »
Selon L’Équipe, le cas Zidane ne fait pas tant parler que ça dans le vestiaire de l’équipe de France, même si certains joueurs ont eu l’occasion de croiser leur probable futur sélectionneur dernièrement. C’est le cas des Français du Real Madrid : Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, et Kylian Mbappé. Ce dernier est particulièrement prudent selon le quotidien sportif, expliquant que le capitaine des Bleus fait le nécessaire pour ne pas être vu à Madrid avec Zinedine Zidane, conscient de l'agitation que cela créerait si cela venait à être découvert.
L’année dernière, Kylian Mbappé l’avait d’ailleurs assumé dans un entretien accordé au Parisien. « On s’est croisés un petit peu, mais j’essaie de faire en sorte que ça n’arrive pas trop souvent, parce que si je croise Zidane, je sais qu’il y aura pas mal de spéculations, expliquait le numéro 10 du Real Madrid. J’essaie de ne pas trop le croiser, même si c’est toujours un plaisir de voir Zinédine Zidane. »