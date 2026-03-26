Malaise en pleine interview : La question qui embarrasse Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi soir, l'équipe de France affronte le Brésil pour la première fois depuis 2015. S'il s'agit d'un match amical, c'est surtout un choc qui fait figure de répétition générale à moins de trois mois de la Coupe du monde. L'occasion pour un média brésilien d'interviewer Kylian Mbappé.

C'est une rencontre qui n'a d'amical que le nom. En effet, ce jeudi soir, l'équipe de France affronte le Brésil pour la première fois depuis 2015. Deux nations qui ont évidemment un passif important puisque les Bleus ont très souvent dominé la Seleçao en Coupe du monde que ce soit lors du quart de finale en 1986, la finale en 1998 ou à nouveau en quart de finale en 2006. Mais ce sera la première fois que Kylian Mbappé défie les quintuples champions du monde. A cette occasion, l'attaquant du Real Madrid s'est confié auprès du média brésilien Globo Esporte et le journaliste lui a demandé si désormais le Brésil était plutôt l'équipe de Neymar, son ancien compère du PSG, ou celle de Vinicius Junior, son actuel coéquipier au Real. Une question qui a légèrement embarrassé Kylian Mbappé.

"Mbappé c'est le MONSIEUR PLUS de l'EDF 🇫🇷"



Pour Samir Nasri, c'est Kylian Mbappé qui doit garder les clés des Bleus malgré la présence du Ballon d'Or Ousmane Dembélé



👉 On en débat dans la 100e du Late Football Club, en live sur toutes nos plateformes et sur CANAL+FOOT 🖥️ pic.twitter.com/rXoc2noVGv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 25, 2026

Neymar ou Vinicius, la question difficile pour Mbappé « Quelle question (rires) ! Je pense que ça peut être les deux. Vini doit maintenant franchir un cap supplémentaire en équipe nationale, mais Neymar est Neymar. Neymar est un très grand joueur. La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars sont là, et pour moi, Neymar est l’une des plus grandes stars. Je ne vois pas la Coupe du monde sans Neymar. Mais au final, je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, qui est Ancelotti. Je dois respecter sa décision », confie-t-il dans cette interview.