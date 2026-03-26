Kylian Mbappé : Le Real Madrid snobé, la vieille connaissance du PSG qu'il a voulu retrouver

Axel Cornic

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, qui a commis une erreur assez grotesque récemment. Le staff médical du club madrilène s’est en effet totalement loupé, en examinant le mauvais genou de la star française, ce qui semble avoir aggravé son état physique.

On n’aurait jamais cru cela possible, surtout dans un club comme le Real Madrid. Gêné par des douleurs au genou, Kylian Mbappé avait confiance en son club pour prendre soin de lui. Le problème, c’est que les dernières révélations ont montré un amateurisme assez hallucinant chez l’un des plus grands clubs de la planète, avec une histoire qui fait énormément parler depuis quelques jours.

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

La grosse boulette du Real Madrid Plusieurs sources en France comme en Espagne, ont en effet annoncé que le staff médical du Real Madrid aurait tout simplement diagnostiqué le mauvais genou. Ainsi, Mbappé a continué à jouer en croyant n’avoir rien de très grave, mais il a finalement été contraint de s’arrêter quasiment un mois après avoir notamment consulté des spécialistes, à Paris. Evidemment, l’inquiétude a grandi autour du capitaine de l’équipe de France, surtout avec la Coupe du monde qui approche à grands pas.