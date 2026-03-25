Kylian Mbappé : Bertrand Latour a une «excellente nouvelle» en pleine polémique

Kylian Mbappé est au coeur d’une grosse polémique en ce moment. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans a fait son retour récemment. Le Real Madrid a toutefois viré son staff médical après la blessure du capitaine de l’équipe de France. Bertrand Latour a d’ailleurs donné une « excellente nouvelle » à propos du champion du monde 2018.
Kylian Mbappé fait l’objet d’une polémique malgré lui en ce moment. Le capitaine de l’équipe de France a récemment fait son retour à la compétition après avoir pris du repos forcé pour soigner son genou. Des révélations sont toutefois tombées récemment au sujet de la blessure du champion du monde 2018. Daniel Riolo et la presse espagnole ont indiqué que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou, ce qui a provoqué toute cette situation.
Mbappé au coeur d'une polémique à cause de sa blessure au genou
En conséquence, la direction madrilène a viré la totalité des médecins du club. Kylian Mbappé, lui, aurait été mécontent de cette situation. Mais alors que cette polémique frappe le Real Madrid, l’ancien du PSG est avec l’équipe de France aux Etats-Unis. Et Bertrand Latour a donné une nouvelle information au sujet de l’international français.
«Il sera sur le terrain»
« Mbappé va démarrer la rencontre face au Brésil. Il reste évidemment encore un entraînement, donc il faut qu’il se passe bien. C’est ce qui est prévu, donc c’est une bonne nouvelle parce qu’on parle beaucoup d’extra-sportif lors de ce rassemblement entre la tournée promotionnelle, la tournée médiatique et peu de football. En tout cas, il sera sur le terrain. C’est une excellente nouvelle » a dévoilé le journaliste au micro de Canal +. Reste maintenant à voir comment Didier Deschamps gérera le temps de jeu de Kylian Mbappé à quelques mois de la Coupe du monde 2026. L’attaquant vedette du Real Madrid devrait en tout cas être présent sur le terrain pour le coup d’envoi face au Brésil ce jeudi soir.