Kylian Mbappé : Bertrand Latour a une «excellente nouvelle» en pleine polémique

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est au coeur d’une grosse polémique en ce moment. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans a fait son retour récemment. Le Real Madrid a toutefois viré son staff médical après la blessure du capitaine de l’équipe de France. Bertrand Latour a d’ailleurs donné une « excellente nouvelle » à propos du champion du monde 2018.

Kylian Mbappé fait l’objet d’une polémique malgré lui en ce moment. Le capitaine de l’équipe de France a récemment fait son retour à la compétition après avoir pris du repos forcé pour soigner son genou. Des révélations sont toutefois tombées récemment au sujet de la blessure du champion du monde 2018. Daniel Riolo et la presse espagnole ont indiqué que le staff médical du Real Madrid s’était trompé de genou, ce qui a provoqué toute cette situation.

Kylian Mbappé : Un sacré imbroglio évité de justesse ? https://t.co/XgsBLHzkNl — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Mbappé au coeur d'une polémique à cause de sa blessure au genou En conséquence, la direction madrilène a viré la totalité des médecins du club. Kylian Mbappé, lui, aurait été mécontent de cette situation. Mais alors que cette polémique frappe le Real Madrid, l’ancien du PSG est avec l’équipe de France aux Etats-Unis. Et Bertrand Latour a donné une nouvelle information au sujet de l’international français.