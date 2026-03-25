Mbappé : Un mensonge est balancé sur sa blessure, le craquage sur RMC !

Amadou Diawara

Présent sur le plateau de l'After Foot ce mardi soir, un ancien joueur professionnel a lâché ses vérités sur la blessure de Kylian Mbappé. D'après lui, le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France a menti sur son pépin physique, et ce, dans un but très précis.

Victime d'une blessure au genou, Kylian Mbappé a manqué plusieurs semaines de compétition. De retour sur les terrains depuis peu, l'international français a été convoqué par Didier Deschamps pour la tournée aux Etats-Unis. Présent sur le plateau de l'After Foot ce mardi soir, Maxime Chanot a poussé un énorme coup de gueule sur le cas Kylian Mbappé.

«Il y a eu beaucoup de peur» : Victime d'une folie, Kylian Mbappé a craqué ! https://t.co/fYje6D6Piu — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«La blessure de Mbappé est surjouée» « Il faut arrêter de penser que les joueurs sont otages de leur contrat de sponsoring. C’est à dire que Mbappé, qu’il soit sous contrat avec Nike, s’il n’est pas en mesure de jouer, il ne jouera pas. Il faut arrêter de croire que Nike lui met la pression. Dans ce cas là, ce n’est pas un joueur de football, c’est un comédien. Match amical ou pas, tu as la Coupe du monde en ligne de mire, le Ballon d’Or en ligne de mire, est-ce qu’il va prendre le risque de se blesser ? Mbappé a un libre arbitre, s'il a envie de ne pas jouer, il ne jouera pas. J’espère pour lui. On ne parle pas d'un joueur qui est en balance pour être sélectionné. Il a tout intérêt à ne pas jouer s'il est blessé », a pesté Maxime Chanot, ancien international luxembourgeois, avant de dénoncer un mensonge de Kylian Mbappé.