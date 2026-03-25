«Il y a eu beaucoup de peur» : Victime d'une folie, Kylian Mbappé a craqué !

Amadou Diawara

Au mois de décembre, Kylian Mbappé a été victime d'une folie. D'abord surpris, l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France a eu très peur dans un second temps, avant de laisser éclater sa colère. Mais heureusement pour Kylian Mbappé, tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, puisqu'il y a eu plus de peur que de mal.

Daniel Riolo a lâché une bombe ce lundi soir. Présent dans l'émission l'After Foot, le journaliste de RMC Sport a annoncé que le Real Madrid avait fait une énorme bourde avec le genou de Kylian Mbappé au mois de décembre. « Il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque ça ne lui a pas plu, visiblement il était même en colère. Donc il est venu consulter un médecin, qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. Je peux vous dire ce (lundi) soir que le diagnostic qui a été posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique, et certainement pire que catastrophique, une erreur absolument majeur, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde. Plus la série de blessés qu’ils avaient, mais en grande partie, c’était à cause de ça. Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », a révélé Daniel Riolo.

«Vous prenez les gens pour des co**» : L’info sur Kylian Mbappé qui fait halluciner Rothen https://t.co/OswTsdeOid — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

«Il y a d'abord eu de la surprise, puis de la colère» Ce mardi soir, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur la blessure de Kylian Mbappé, se prononçant sur la réaction du joueur et de son entourage. « La première surprise du médecin a été de voir qu'il n'y avait pas eu d'examen clinique. Et ça c'est quand même assez fou. Pas d'examen clinique, c'est la première surprise, ensuite l'imagerie (IRM) avec l'erreur de genou qui est une sorte de truc hallucinant. (Dans le clan de Mbappé) On est perplexe et on n'arrive pas à comprendre comment on a pu faire un truc pareil. Avec le recul, c'est surtout le risque dont tout le monde parle en Espagne aujourd’hui. On se demande ce qui aurait pu se passer s'il avait forcé, si le genou avait complètement lâché et la cuisse aussi. Il y a eu beaucoup de peur (chez le Français et son entourage). Il y a d'abord eu de la surprise, puis de la colère », a précisé le journaliste de RMC Sport, avant d'évoquer le soulagement de Kylian Mbappé.