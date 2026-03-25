Kylian Mbappé : L'information de Daniel Riolo choque l'Espagne, «c'est un peu de la science-fiction»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, Daniel Riolo a lâché des révélations assez surréalistes sur la blessure de Kylian Mbappé. Des propos qui ont évidemment fait réagir en Espagne où plusieurs journalistes ont du mal à y croire. «C'est un peu de la science-fiction», commente même un célèbre journaliste.

Touché au genou, Kylian Mbappé a été traité de façon surprenante par le staff médical du Real Madrid qui n'a visiblement pas saisi la gravité de la situation. A tel point que l'attaquant français a préféré se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Un choix judicieux puisqu'il a pu y voir plus clair sur sa situation. Mais cela révèle également une gestion catastrophique du staff médical du Real.

🚨🚨 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗩𝗜𝗥𝗘́ 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗙 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 après l’évaluation du genou de Kylian Mbappé 🇫🇷.



🗣️ Daniel Riolo : « 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗔 𝗢𝗦𝗖𝗨𝗟𝗧𝗘́ 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗨𝗩𝗔𝗜𝗦 𝗚𝗘𝗡𝗢𝗨. » 😱



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🎥 @AfterRMCpic.twitter.com/kcVNzjz1Ci — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

Riolo balance des infos surréalistes sur Mbappé D'ailleurs, Daniel Riolo a révélé certaines informations à ce sujet qui sont complétement lunaires. « Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC.