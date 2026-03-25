Kylian Mbappé : L'information de Daniel Riolo choque l'Espagne, «c'est un peu de la science-fiction»

Lundi soir, Daniel Riolo a lâché des révélations assez surréalistes sur la blessure de Kylian Mbappé. Des propos qui ont évidemment fait réagir en Espagne où plusieurs journalistes ont du mal à y croire. «C'est un peu de la science-fiction», commente même un célèbre journaliste.
Touché au genou, Kylian Mbappé a été traité de façon surprenante par le staff médical du Real Madrid qui n'a visiblement pas saisi la gravité de la situation. A tel point que l'attaquant français a préféré se rendre à Paris afin de consulter le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Un choix judicieux puisqu'il a pu y voir plus clair sur sa situation. Mais cela révèle également une gestion catastrophique du staff médical du Real.
Riolo balance des infos surréalistes sur Mbappé
D'ailleurs, Daniel Riolo a révélé certaines informations à ce sujet qui sont complétement lunaires. « Pour le Real, c’est une honte totale ce qu’il s’est passé, et je pense qu’on a évité le pire pour Mbappé. Cette erreur de diagnostic aurait pu être bien plus grave, car Mbappé a mis du temps à savoir ce qu’il avait. (…) Il aurait pu se flinguer le genou. Ce qui se dit, comme on dit "dans les milieux autorisés", c’est que la boulette est absolument énorme, et je vais te dire ce qui se dit dans les milieux autorisés, c’est qu’ils ont ausculté le mauvais genou au Real », confiait le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC.
C'est le choc en Espagne
Et bien évidemment, l'information n'est passée inaperçue en Espagne. Animateur d'El Larguero sur la Cadena SER, le journaliste Manu Carreño n'en revient toujours pas : « Quand nous avons lu cela, cela nous a tous surpris, car ces articles de la presse française, notamment ceux de Riolo, affirmaient que les preuves étaient erronées. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'était bien le cas. Cela a poussé le Real Madrid à changer à nouveau les services médicaux du club et à rappeler Niko Mihić à la tête de ceux-ci après que, même si cela relève de la science-fiction, on ait examiné le genou non blessé de Mbappé. C'est un peu de la science-fiction, mais c'est la réalité ».