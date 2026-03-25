Kylian Mbappé poursuivi par un malheur depuis le PSG ? «Je trouve ça injuste» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais voilà que ce statut ne permet pas à l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France d’être épargné. Ainsi, Mbappé fait l’objet de vives critiques. Plus ou moins justifiées aux yeux de certains. De quoi faire dire qu’il est victime d’une injustice ?

Après avoir refoulé la pelouse quelques minutes face à Manchester City, Kylian Mbappé est de nouveau entré en jeu lors du match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Forcément très attendu après son absence, le Français n’a toutefois pas été épargné pour sa performance. En effet, en Espagne, on s’est montré très critique à l’égard de Mbappé, lui reprochant notamment son manque d’investissement sur le terrain.

Kylian Mbappé : Daniel Riolo avait raison, la folle information confirmée en Espagne https://t.co/CWtO2rLkH7 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« On a mis une étiquette à Mbappé de ce garçon ne défend pas » Ce n’est clairement pas la première fois que de telles critiques tombent contre Kylian Mbappé. En effet, depuis un moment maintenant, l’attaquant du Real Madrid est régulièrement pointé du doigt pour son faible travail défensif. De quoi faire dire à Stephen Brun sur RMC : « J’ai quand même l’impression que depuis un moment, même avec le PSG, qu’on a mis une étiquette à Mbappé de ce garçon ne défend pas et ne fera pas gagner ses équipes. J’ai l’impression que ça devient compliqué pour lui de se défaire de cette étiquette là. Même s’il fait les efforts, je pense qu'il est capable d’en faire, on ne serait même plus capable de déceler ces efforts là car on aurait cette étiquette de Mbappé est centré sur lui-même, ça ne l’intéresse pas de défendre ».