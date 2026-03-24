Kylian Mbappé : Une info hallucinante balancée par Daniel Riolo !

Amadou Diawara

Présent sur le plateau de l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a lâché toutes ses vérités sur la blessure récente de Kylian Mbappé (27 ans). Et le journaliste de RMC Sport a balancé une information hallucinante sur le sujet, pointant du doigt le Real Madrid.

Victime d'une blessure à un genou, Kylian Mbappé a manqué près d'un mois de compétition. De retour depuis peu, l'international français était allé à Paris dernièrement pour avoir un second avis médical. D'après Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Kylian Mbappé a demandé un diagnostic d'un spécialiste français parce que les médecins du Real Madrid aurait fait une grossière erreur.

Kylian Mbappé critiqué : La star du Real Madrid prend cher dans la presse espagnole ! https://t.co/ZwMfxFQz0z — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

«On a évité le pire pour Mbappé» « Tu ne peux pas dire que je ne l’avais pas dit dès le départ, qu’il y avait un loup dans l’histoire. Donc il est venu à Paris, on sait qui il a vu, le grand spécialiste monde du genou, le Dr. Bertrand Sonnery-Cottet. (…) En parallèle, on sait qu’il y a eu un mauvais diagnostic posé à Madrid, puisque ça ne lui a pas plu, visiblement il était même en colère. Donc il est venu consulter un médecin, qui a visiblement constaté qu’à Madrid on avait mal travaillé. C’est quand même en soi déjà assez fou, qu’un club comme le Real, qui a viré son staff médical en janvier. On nous a dit que c’était parce qu’il y avait beaucoup de blessés au Real, moi je peux vous dire ce (lundi) soir que le diagnostic qui a été posé sur le genou de Mbappé était tellement catastrophique, et certainement pire que catastrophique, une erreur absolument majeur, que c’est pour ça qu’ils ont viré tout le monde. Plus la série de blessés qu’ils avaient, mais en grande partie, c’était à cause de ça », a affirmé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.