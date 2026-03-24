Laure Boulleau et Bertrand Latour, leur séquence émotion sur Canal +

Présents chaque semaine sur Canal +, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont pris l’habitude de commenter l’actualité chaude autour du football. Et les deux consultants ont évoqué, non sans une certaine émotion, une annonce qui a fait beaucoup de bruit dimanche de la part d’un ancien joueur de l’équipe de France et de l’OM.
Dimanche, à la mi-temps du match entre l’OM et le LOSC, Dimitri Payet a pris la parole au micro de Ligue 1 + pour annoncer sa retraite de joueur : « À la veille de mes 39 ans (qu’il fêtera le 29 mars), j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel (…) Aujourd'hui, c'est la fin d'une belle aventure donc merci à tous ceux qui ont participé à ça (…) C'est symbolique pour moi d'annoncer ça ici (au stade Vélodrome) parce que je me sens à la maison, je me sens chez moi. C'est une page de ma vie qui se tourne aujourd'hui et une nouvelle qui va commencer », a indiqué l’ancien numéro 10 de l’OM. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions, et notamment chez les consultants.
L'émotion de Laure Boulleau
Quelques instants plus tard, dans le Canal Football Club sur Canal +, Laure Boulleau a tenu à rendre hommage à l’ancien joueur de l’équipe de France : « Je retiens plein de choses de Payet. J’aime les artistes et il en était un. Cette épopée Ligue Europa avec Marseille où limite il sacrifie son corps pour le club car derrière il va rater la Coupe du Monde. Je retiens ça de lui aussi, il a été très généreux avec le club. Même s’il y avait une Ligue Europa à aller chercher, il savait que c’était risqué et derrière il l’a payé cher », a indiqué Laure Boulleau. Une émotion partagée par son collègue, Bertrand Latour.
« Merci à lui pour les émotions »
« C’était un sacré un joueur, qui existait par sa qualité technique. On a parfois de la nostalgie, mais ce sont des joueurs rares. J’ai souvent été sévère avec lui, quand vous avez autant de talent dans les jambes, et cette capacité à tutoyer les sommets, c’est frustrant pour nous qui commentons de le voir de le faire de manière inconstance. Il n’a pas toujours eu un poids de forme aussi, c’est un peu fatiguant. Je retiens que c’est l’une des figures marquantes de Marseille du XXIe siècle, ça raconte que Marseille ne gagne pas grand-chose, et lui en est l’incarnation, mais être un joueur majeur d’un des deux ou trois grands clubs français, c’est quand même magnifique. Donc merci à lui pour tout ce qu’il nous a procuré comme émotion », a expliqué Bertrand Latour au sujet de Dimitri Payet.