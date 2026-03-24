Laure Boulleau et Bertrand Latour, leur séquence émotion sur Canal +

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présents chaque semaine sur Canal +, Laure Boulleau et Bertrand Latour ont pris l’habitude de commenter l’actualité chaude autour du football. Et les deux consultants ont évoqué, non sans une certaine émotion, une annonce qui a fait beaucoup de bruit dimanche de la part d’un ancien joueur de l’équipe de France et de l’OM.

Dimanche, à la mi-temps du match entre l’OM et le LOSC, Dimitri Payet a pris la parole au micro de Ligue 1 + pour annoncer sa retraite de joueur : « À la veille de mes 39 ans (qu’il fêtera le 29 mars), j'annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel (…) Aujourd'hui, c'est la fin d'une belle aventure donc merci à tous ceux qui ont participé à ça (…) C'est symbolique pour moi d'annoncer ça ici (au stade Vélodrome) parce que je me sens à la maison, je me sens chez moi. C'est une page de ma vie qui se tourne aujourd'hui et une nouvelle qui va commencer », a indiqué l’ancien numéro 10 de l’OM. Une annonce qui a suscité de nombreuses réactions, et notamment chez les consultants.

Laure Boulleau, son coup de gueule sur Canal + : «J’ai détesté» https://t.co/7hnmJXEmr6 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

L'émotion de Laure Boulleau Quelques instants plus tard, dans le Canal Football Club sur Canal +, Laure Boulleau a tenu à rendre hommage à l’ancien joueur de l’équipe de France : « Je retiens plein de choses de Payet. J’aime les artistes et il en était un. Cette épopée Ligue Europa avec Marseille où limite il sacrifie son corps pour le club car derrière il va rater la Coupe du Monde. Je retiens ça de lui aussi, il a été très généreux avec le club. Même s’il y avait une Ligue Europa à aller chercher, il savait que c’était risqué et derrière il l’a payé cher », a indiqué Laure Boulleau. Une émotion partagée par son collègue, Bertrand Latour.