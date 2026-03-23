Laure Boulleau, la déception avec Neymar : «Je l’ai tellement aimé que je ne vais pas me réjouir…»

Désormais âgé de 34 ans, Neymar fait face au dernier défi de sa carrière : participer et remporter la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Mais l’opération ne se passe pas comme prévu pour l’ancienne star du PSG et du Barça pour le moment. Laure Boulleau, proche du joueur lors de son passage à Paris, s’inquiète pour lui. Explications.
« Ma carrière touche à sa fin et je dois en prendre conscience. Je dis toujours à ma famille et à mes amis : profitez-en autant que possible, car ça va finir. » Il y a quelques jours, c’est un Neymar plein de lucidité qui évoquait la fin de sa carrière imminente. A 34 ans et après de très nombreuses blessures, le génie brésilien sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pour autant, l’ancienne vedette du Barça et du PSG rêve toujours de participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil.
Neymar rêve toujours du mondial
Mais pour le moment, Carlo Ancelotti ne semble pas compter sur lui. Le sélectionneur brésilien n’a pas convoqué Neymar pour les matchs amicaux préparatifs du mondial. Si Neymar a affirmé qu’il continuait à travailler afin d’être convoqué, certains observateurs s’inquiètent concernant la présence de la star de 34 ans au mondial. C’est notamment le cas de Laure Boulleau, qui était très proche du Brésilien lors de son passage au PSG entre 2017 et 2023.
« C’est un joueur que j’ai tellement aimé que je ne vais pas me réjouir de ne pas le voir à une Coupe du monde »
« Neymar ? C’est sur que le temps ne joue pas en sa faveur, et j’imagine que les matchs les plus proches de la Coupe du monde, quand tu ne fais pas partie de ta sélection, ça devient compliqué. Après, je trouve ça plutôt logique, il a montré beaucoup de signe de fragilité physique même s’il essaie de courir après son organisme et qu’il a envie de faire cette Coupe du monde, on sent que ce n’est pas le Neymar et quid d’un Neymar remplaçant ? À gérer, ça ne doit pas être une merveille de cadeau. Donc peut-être priorité à la prochaine génération, mais c’est un joueur que j’ai tellement aimé que je ne vais pas me réjouir de ne pas le voir à une Coupe du monde », a ainsi confié l’ancienne joueuse sur le plateau de Canal + ce dimanche soir.