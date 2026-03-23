Laure Boulleau, la déception avec Neymar : «Je l’ai tellement aimé que je ne vais pas me réjouir…»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais âgé de 34 ans, Neymar fait face au dernier défi de sa carrière : participer et remporter la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Mais l’opération ne se passe pas comme prévu pour l’ancienne star du PSG et du Barça pour le moment. Laure Boulleau, proche du joueur lors de son passage à Paris, s’inquiète pour lui. Explications.

« Ma carrière touche à sa fin et je dois en prendre conscience. Je dis toujours à ma famille et à mes amis : profitez-en autant que possible, car ça va finir. » Il y a quelques jours, c’est un Neymar plein de lucidité qui évoquait la fin de sa carrière imminente. A 34 ans et après de très nombreuses blessures, le génie brésilien sait qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pour autant, l’ancienne vedette du Barça et du PSG rêve toujours de participer à la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil.

Pior que esse vídeo do Neymar ficou foda..pic.twitter.com/Cdh16c39nN — DataFut (@DataFutebol) March 18, 2026

Neymar rêve toujours du mondial Mais pour le moment, Carlo Ancelotti ne semble pas compter sur lui. Le sélectionneur brésilien n’a pas convoqué Neymar pour les matchs amicaux préparatifs du mondial. Si Neymar a affirmé qu’il continuait à travailler afin d’être convoqué, certains observateurs s’inquiètent concernant la présence de la star de 34 ans au mondial. C’est notamment le cas de Laure Boulleau, qui était très proche du Brésilien lors de son passage au PSG entre 2017 et 2023.