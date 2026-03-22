PSG : Le retour annoncé qui va plaire à Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mis sous pression par le RC Lens cette saison en Ligue 1, le PSG a repris sa place de leader ce samedi soir avec à la clé, une belle victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4). Désormais concentré sur son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, Luis Enrique a reçu une bonne nouvelle concernant les forces en présence pour ce choc. Explications.

Le PSG continue sur sa lancée. Le club de la capitale, quelques jours après avoir balayé Chelsea en Ligue des Champions, a facilement disposé de l’OGC Nice ce samedi soir. Dans une rencontre marquée par quelques faits de jeu polémiques, les hommes de Luis Enrique, en supériorité numérique, ont totalement déroulé en seconde période.

📣🔴🔵 Luis Enrique : « Lee a pris un coup sur l’action du carton rouge. Pour Senny Mayulu, on doit attendre demain. On ne sait pas si c’est un coup ou si c’est musculaire » pic.twitter.com/9btwVrwQ3H — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 21, 2026

Senny Mayulu s’est blessé Seul point noir de la soirée : la blessure de Senny Mayulu. Alors qu’il revenait en pleine forme avec notamment un très beau but mardi soir sur la pelouse de Chelsea, le numéro 24 parisien a été touché au mollet, et a été remplacé avant la mi-temps par Lucas Beraldo au milieu de terrain. A l’issue de cette victoire du PSG, Luis Enrique a donné des nouvelles du jeune Français. « Lee a pris un coup sur l’action du carton rouge. Pour Senny Mayulu, on doit attendre demain. On ne sait pas si c’est un coup ou si c’est musculaire », a ainsi confié l’entraîneur parisien.