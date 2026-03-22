Luis Enrique annonce un nouveau «numéro 9» au PSG (et son nom va vous surprendre)

Pierrick Levallet

Après avoir acquis sa qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions, le PSG a conforté sa place de leader de la Ligue 1 en s’imposant contre l’OGC Nice ce samedi soir (0-4). Luis Enrique a notamment tenté des expériences avec son onze de départ, et a même avoué avoir trouvé un potentiel nouveau numéro 9. Et son nom risque bien de vous surprendre.

Plus tôt dans la semaine, le PSG a acquis sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant largement Chelsea (8-2 aux scores cumulés). Et ce samedi soir, le club de la capitale a conforté sa place de leader de la Ligue 1 en s’imposant facilement sur la pelouse de l’OGC Nice (0-4). Afin de ménager certains de ses cadres, Luis Enrique a tenté quelques expériences avec son onze de départ.

«C'est impossible que ça marche» : Même au PSG, on n'y croyait pas... https://t.co/GtcXJJSHZJ — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Luis Enrique a trouvé un nouvel attaquant de pointe au PSG ? L’entraîneur du PSG a notamment essayé Nuno Mendes ailier gauche. Et l’international portugais s’est montré plutôt à l’aise à ce poste. Buteur sur penalty, l’habituel latéral gauche a ensuite été passeur décisif pour Désiré Doué. Luis Enrique s’est montré enchanté par la prestation du joueur de 23 ans, et a ainsi avoué qu’il pourrait très bien jouer à un poste qui risque de vous surprendre.