«J'ai du mal à aller aux toilettes» : Victime d'un accident en plein match, ce footballeur a des séquelles !

Amadou Diawara

En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, un joueur a été victime d'un accident en plein match. Alors que son doigt s'est sectionné, cet attaquant de 26 ans a fini à l'hôpital. Passé par la case opération, il est désormais sorti d'affaire, mais a tout de même quelques séquelles.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Galatasaray s'est frotté à Liverpool. Lors du match aller, les Turcs se sont imposés au Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, et ce, par le plus petit des scores (1-0). Toutefois, les hommes d'Okan Buruk ont essuyé une lourde défaite à Anfield (4-0). De surcroit, Galatasaray a perdu Noa Lang lors de la rencontre.

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« Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé» Après avoir heurté un panneau publicitaire, Noa Lang s'est sectionné le pouce. Contraint d'aller à l'hôpital, le numéro 77 de Galatasaray s'est fait opérer. Si son doigt a pu être soigné, Noa Lang a tout de même quelques séquelles aujourd'hui, comme il l'a reconnu lui-même.