«J'ai du mal à aller aux toilettes» : Victime d'un accident en plein match, ce footballeur a des séquelles !

En huitième de finale retour de la Ligue des Champions, un joueur a été victime d'un accident en plein match. Alors que son doigt s'est sectionné, cet attaquant de 26 ans a fini à l'hôpital. Passé par la case opération, il est désormais sorti d'affaire, mais a tout de même quelques séquelles.
Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Galatasaray s'est frotté à Liverpool. Lors du match aller, les Turcs se sont imposés au Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, et ce, par le plus petit des scores (1-0). Toutefois, les hommes d'Okan Buruk ont essuyé une lourde défaite à Anfield (4-0). De surcroit, Galatasaray a perdu Noa Lang lors de la rencontre.
« Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé»
Après avoir heurté un panneau publicitaire, Noa Lang s'est sectionné le pouce. Contraint d'aller à l'hôpital, le numéro 77 de Galatasaray s'est fait opérer. Si son doigt a pu être soigné, Noa Lang a tout de même quelques séquelles aujourd'hui, comme il l'a reconnu lui-même.
«J’ai du mal à jouer à la PlayStation»
Lors d'un entretien accordé à Ziggo Sport, Noa Lang a donné de ses nouvelles à la suite de son opération du doigt. « Ça va mieux. J'ai voulu me rattraper au panneau publicitaire et il était assez tranchant derrière. Mon doigt s'est coupé net, un morceau. Le bout s'est détaché. Il a été recousu et je l'ai toujours en entier. Ils ont mon pouce, oui. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, mais je l'ai toujours. J'ai mon pouce entier et le médecin pense que je vais m'en sortir, donc tout va bien. J’ai du mal à jouer à la PlayStation. Et à aller aux toilettes aussi. Je suis droitier, ça complique les choses », a confié l'international néerlandais. Reste à savoir quand Noa Lang (26ans) pourra retrouver la compétition.