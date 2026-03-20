Ligue des champions : Un joueur finit à l'hôpital en plein match, son club menace de porter plainte devant la justice !

Amadou Diawara

Lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, un joueur a fini à l'hôpital à cause d'un accident survenu en plein match. Interrogé ce vendredi, le directeur sportif de son club a affirmé qu'une plainte avant été déposée auprès de l'UEFA, et que la justice pourrait être saisie dans un second temps.

Tombeur de la Juventus en barrages de la Ligue des Champions, Galatasaray est tombé sur Liverpool lors du tirage au sort des huitième de finale de la compétition. Alors que les Reds ont fini dans le top 8 (3ème) durant la saison régulière de la C1, le match aller s'est joué à Istanbul. Et les Turcs ont créé la surprise en s'imposant (1-0) à domicile. Toutefois, Galatasaray a subi une lourde défaite au retour (4-0, ce mercredi soir).

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«Nous avons déposé une plainte auprès de l’UEFA» Eliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions, Galatasaray a également perdu deux joueurs contre Liverpool, deux hommes sortis sur blessure. D'une part, Victor Osimhen a été victime d'une fracture de l'avant-bras droit, et ce, à la suite d'un choc avec Ibrahima Konaté. D'autre part, Noa Lang s'est sectionné le pouce après avoir heurté un panneau publicitaire d'Anfield. Transporté à l'hôpital, l'international néerlandais a dû se faire opérer. Et alors que Noa Lang va manquer plusieurs semaines de compétition, Galatasaray a décidé de se plaindre auprès de l'UEFA, et s'il n'obtient pas gain de cause, le club turc n'hésitera pas à saisir la justice. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Eray Yazga, le directeur sportif de Galatasaray, via un communiqué.