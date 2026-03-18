Mohamed Henni bientôt lié à vie au PSG ? Son pari fou sur la Ligue des champions !

Le Paris Saint-Germain a prouvé à ses détracteurs et ses concurrents qu’il faudrait compter sur lui dans cette quête de la Ligue des champions. Les champions en titre ont surclassé Chelsea en 1/8èmes de finale de la C1 sur la double confrontation (8-2) surprenant plus d’un observateur. Conscient que le PSG est lancé, Mohamed Henni a fait un pari dingue en direct sur le destin des Parisiens dans la compétition.
Et si c’était vrai ? Et si le Paris Saint-Germain parvenait à signer le back-to-back, à savoir une deuxième victoire finale en Ligue des champions de suite ? Depuis le début du siècle, seul le Real Madrid est parvenu à le faire à trois reprises entre 2016 et 2018. Tenant du titre de la plus belle des compétitions européennes, le PSG a démontré face à Chelsea qu’il est un réel prétendant à sa succession malgré quelques interrogations planant autour du champion d’Europe ces dernières semaines. La correction infligée par les hommes de Luis Enrique à l’équipe de Liam Rosenior en 1/8èmes de finale de C1 : 8-2 au score cumulé, fait d’eux une menace pour les autres compétiteurs.
«Si le Paris Saint-Germain enchaîne une deuxième Ligue des champions, wollah je me fais tatouer le logo du Paris Saint-Germain sur les pectoraux»
Supporter invétéré de l’ennemi historique du PSG qu’est l’OM, Mohamed Henni n’en croyait pas ses yeux pendant le live de Winamax du match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain mardi soir (0-3). Si bien qu’avant même le coup de sifflet final à Stamford Bridge, le vidéaste marseillais s’est adressé au créateur de contenu Sowdred présent à ses côtés pour faire un pari plus qu’audacieux. « Le PSG monte en puissance, mais jamais de la vie je les vois gagner la Ligue des champions. Je peux le dire dès maintenant, si le Paris Saint-Germain enchaîne une deuxième Ligue des champions, wollah je me fais tatouer le logo du Paris Saint-Germain sur les pectoraux. Je le fais ! On y va ensemble. Tu m’amènes au tatoueur, ce sera filmé, on montrera à tout le monde »
«Je les vois aller loin, mais ils n’iront jamais au bout, parole de Momo, sinon un vrai tatouage»
Si le PSG parvenait à conserver son titre de champion d’Europe, Mohamed Henni a juré de se faire tatouer l’écusson du club sur le torse avec une vidéo pour le prouver. « Mais c’est impossible que ça arrive. Deux Ligues des champions d’affilée, tu crois que le Paris Saint-Germain c’est le Real Madrid, ils ont mis 50 ans à gagner une Ligue des champions, ils vont en enchaîner avec une deuxième. Je les vois aller loin, mais ils n’iront jamais au bout, parole de Momo, sinon un vrai tatouage, rien à fo*tre wollah ». Reste à savoir ce qu’il adviendra du sort du PSG, quart de finaliste de cette Ligue des champions 2025/2026.