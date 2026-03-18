Mohamed Henni bientôt lié à vie au PSG ? Son pari fou sur la Ligue des champions !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a prouvé à ses détracteurs et ses concurrents qu’il faudrait compter sur lui dans cette quête de la Ligue des champions. Les champions en titre ont surclassé Chelsea en 1/8èmes de finale de la C1 sur la double confrontation (8-2) surprenant plus d’un observateur. Conscient que le PSG est lancé, Mohamed Henni a fait un pari dingue en direct sur le destin des Parisiens dans la compétition.

Et si c’était vrai ? Et si le Paris Saint-Germain parvenait à signer le back-to-back, à savoir une deuxième victoire finale en Ligue des champions de suite ? Depuis le début du siècle, seul le Real Madrid est parvenu à le faire à trois reprises entre 2016 et 2018. Tenant du titre de la plus belle des compétitions européennes, le PSG a démontré face à Chelsea qu’il est un réel prétendant à sa succession malgré quelques interrogations planant autour du champion d’Europe ces dernières semaines. La correction infligée par les hommes de Luis Enrique à l’équipe de Liam Rosenior en 1/8èmes de finale de C1 : 8-2 au score cumulé, fait d’eux une menace pour les autres compétiteurs.

SI LE PSG GAGNE UNE 2EME LDC, MOHAMED HENNI JURE QU’IL SE FERA TATOUER LE LOGO DU PSG SUR LE TORSE 😂 pic.twitter.com/NUc3kqLrqp — lélé ❤️💙 (@Julien_27LS) March 17, 2026

«Si le Paris Saint-Germain enchaîne une deuxième Ligue des champions, wollah je me fais tatouer le logo du Paris Saint-Germain sur les pectoraux» Supporter invétéré de l’ennemi historique du PSG qu’est l’OM, Mohamed Henni n’en croyait pas ses yeux pendant le live de Winamax du match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain mardi soir (0-3). Si bien qu’avant même le coup de sifflet final à Stamford Bridge, le vidéaste marseillais s’est adressé au créateur de contenu Sowdred présent à ses côtés pour faire un pari plus qu’audacieux. « Le PSG monte en puissance, mais jamais de la vie je les vois gagner la Ligue des champions. Je peux le dire dès maintenant, si le Paris Saint-Germain enchaîne une deuxième Ligue des champions, wollah je me fais tatouer le logo du Paris Saint-Germain sur les pectoraux. Je le fais ! On y va ensemble. Tu m’amènes au tatoueur, ce sera filmé, on montrera à tout le monde »