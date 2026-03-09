«Ça fait 27 ans qu’il attend...» : Kylian Mbappé en couple, la vidéo de Mohamed Henni qui risque de faire parler

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du haut de ses 27 ans, sans qu’il ne le veuille, Kylian Mbappé s’est montré aux côtés d’Ester Exposito à Paris. On prête à l’attaquant du Real Madrid et à l’actrice espagnole une relation amoureuse qu’ils n’ont pas réussi à dissimuler. L’influenceur marseillais Mohamed Henni a réagi à la nouvelle tenant des propos déplacés sur son compte Snapchat.

Figure de proue du football français et mondial, Kylian Mbappé n’a pas vraiment la possibilité de garder sa vie privée cachée. Il n’y a qu’à s’attarder sur les clichés et vidéos qui ont fusé sur les réseaux sociaux ces derniers temps le montrant complice avec Ester Exposito. L’actrice espagnole âgée de 26 ans semble être la partenaire à la ville de Mbappé. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble à Paris où l’attaquant du Real Madrid s’est rendu la semaine dernière dans l’optique de consulter des spécialistes au sujet de son entorse au genou.

Mo Henni sur le couple Kylian Mbappé Ester Expósito :

« La meuf elle va morfler, ça fait 27 ans qu’il attend, il va pas lui faire des bébés, il va lui faire des adultes »😁



Attends, la noisette va te coller un autre procès tu vas voir😁💔 pic.twitter.com/E9rKrTDODu — Infinìtø 🇸🇳🇵🇹 (@Infint86) March 9, 2026

«Ce n’est pas une IA, Kylian Mbappé est en couple» Ayant appris la nouvelle, le vidéaste marseillais Mohamed Henni a publié une série de Stories sur son compte Snapchat dans la nuit de dimanche à lundi en les supprimant quasiment toutes depuis. Cependant, un internaute sur X, @Infint86, a republié les propos susceptibles d’enclencher une polémique du fervent supporter de l’OM. Extraits choisis. « Mbappusso, ça y est les gars il n’est plus puceau. C’est officiel, Mbappé est en couple avec l’actrice Ester Exposito. C’est la seule chose qu’il va soulever cette année les gars. Enfin il va bai***. La meuf va morfler, ça fait 27 ans qu’il attend. Ce n’est pas une IA, Kylian Mbappé est en couple, espèce de petit coquin Kylian ».