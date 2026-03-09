«Ça fait 27 ans qu’il attend...» : Kylian Mbappé en couple, la vidéo de Mohamed Henni qui risque de faire parler

Du haut de ses 27 ans, sans qu’il ne le veuille, Kylian Mbappé s’est montré aux côtés d’Ester Exposito à Paris. On prête à l’attaquant du Real Madrid et à l’actrice espagnole une relation amoureuse qu’ils n’ont pas réussi à dissimuler. L’influenceur marseillais Mohamed Henni a réagi à la nouvelle tenant des propos déplacés sur son compte Snapchat.
Figure de proue du football français et mondial, Kylian Mbappé n’a pas vraiment la possibilité de garder sa vie privée cachée. Il n’y a qu’à s’attarder sur les clichés et vidéos qui ont fusé sur les réseaux sociaux ces derniers temps le montrant complice avec Ester Exposito. L’actrice espagnole âgée de 26 ans semble être la partenaire à la ville de Mbappé. Les deux personnalités ont été aperçues ensemble à Paris où l’attaquant du Real Madrid s’est rendu la semaine dernière dans l’optique de consulter des spécialistes au sujet de son entorse au genou.
«Ce n’est pas une IA, Kylian Mbappé est en couple»
Ayant appris la nouvelle, le vidéaste marseillais Mohamed Henni a publié une série de Stories sur son compte Snapchat dans la nuit de dimanche à lundi en les supprimant quasiment toutes depuis. Cependant, un internaute sur X, @Infint86, a republié les propos susceptibles d’enclencher une polémique du fervent supporter de l’OM. Extraits choisis. « Mbappusso, ça y est les gars il n’est plus puceau. C’est officiel, Mbappé est en couple avec l’actrice Ester Exposito. C’est la seule chose qu’il va soulever cette année les gars. Enfin il va bai***. La meuf va morfler, ça fait 27 ans qu’il attend. Ce n’est pas une IA, Kylian Mbappé est en couple, espèce de petit coquin Kylian ».
«Il est en train de découvrir la vie, ça fait du bien, enfin un côté humain chez lui»
Pendant cette prise de parole, Mohamed Henni a affirmé qu’Ester Exposito allait « morfler » puisque Mbappé a attendu selon lui 27 ans. L’occasion pour l’influenceur de partir dans le troll. « Le mec a sa première meuf à 27 ans, le permis de conduire à 27 ans. La prochaine étape c’est quoi ? Tu vas faire ta journée d’appel à 27 ans, passer le BSR, ta première cuite à 37 ans ? Les gars, il est en train de découvrir la vie, ça fait du bien, enfin un côté humain chez lui cette tête de noisette ». Reste à savoir si ça en restera là alors que Kylian Mbappé avait déjà attaqué en justice Mohamed Henni il y a deux ans de cela à cause de l’utilisation de son nom pour la vente d’un kebab.