Mbappé en couple, la révélation qui va enflammer l’Espagne !

De par son métier de footballeur, Kylian Mbappé est épié en permanence et on sait donc presque tout de sa vie. Toutefois, d’un point de vue sentimental, on ne sait pas grand-chose sur lui, et on ne sait donc pas s’il est en couple ou pas. Mais ce vendredi une révélation vient d’être faite sur ce sujet et elle pourrait bien enflammer l’Espagne.
Après sept saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter Paris en 2024. L’attaquant a rejoint le Real Madrid, dont il est rapidement devenu le joueur le plus important. Cette saison, le Français a déjà inscrit 38 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Les performances de l’ancien Parisien font à chaque fois parler en Espagne, mais ce n’est pas le seul sujet qui intéresse la presse ibérique.
Mbappé en couple ?
Au-delà du terrain, les journalistes espagnols s’intéressent particulièrement à la vie privée et sentimentale de Kylian Mbappé. Très discret sur le sujet, le Français n’a jamais officialisé de relation, mais il se pourrait qu’il soit en couple actuellement. En effet, le blogueur Aqababe a fait une révélation à ce sujet ce vendredi sur son compte X. « D’après mes informations exclusives, Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment. Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée. »
24 millions d’abonnés sur Instagram
Agée de 26 ans, Ester Expósito est une actrice et mannequin espagnole qui est née à Madrid. Elle s’est notamment fait connaître pour avoir joué le rôle de Carla Rosón Caleruega dans la série Netflix Élite, lors des saisons 1 à 3. À noter que les deux personnalités se suivent sur Instagram et la jeune femme est actuellement présente à Paris, comme en témoigne la story qu’elle a postée de la Tour Eiffel. Coïncidence ou pas, Kylian Mbappé se trouvait également dans la capitale française dernièrement pour consulter des spécialistes sur sa blessure au genou…