Mbappé en couple, la révélation qui va enflammer l’Espagne !

Alexis Brunet

De par son métier de footballeur, Kylian Mbappé est épié en permanence et on sait donc presque tout de sa vie. Toutefois, d’un point de vue sentimental, on ne sait pas grand-chose sur lui, et on ne sait donc pas s’il est en couple ou pas. Mais ce vendredi une révélation vient d’être faite sur ce sujet et elle pourrait bien enflammer l’Espagne.

Après sept saisons du côté du PSG, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter Paris en 2024. L’attaquant a rejoint le Real Madrid, dont il est rapidement devenu le joueur le plus important. Cette saison, le Français a déjà inscrit 38 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues. Les performances de l’ancien Parisien font à chaque fois parler en Espagne, mais ce n’est pas le seul sujet qui intéresse la presse ibérique.

D’après mes informations exclusives,

Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment.

Ils étaient ensemble le 25 février à Madrid et plusieurs chipies les ont aperçus hier au bar du Pullman (le 10ème ciel) en train de s’embrasser durant toute la soirée pic.twitter.com/mskmYzGWJX — AQABABE (@AQABABE_) March 6, 2026

