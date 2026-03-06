«Chaotique» : Cette star du PSG inquiète sur RMC !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, une star du PSG n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, ce joueur de Luis Enrique peine à enchainer les matchs à son meilleur niveau. D'après Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sa saison est « chaotique ».

Lors de la saison 2024-2025, le PSG marchait sur l'eau. Epargnés par les blessures, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un quadruplé historique. En effet, le PSG a été sacré à la fois en Ligue 1, au Trophée des Champions, en Coupe de France et en Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait pu remporter la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, la bande à Marquinhos s'est inclinée face à Chelsea en finale.

💥 "La saison de Dembélé est lancée, mais elle est chaotique", estime @RothenJerome. pic.twitter.com/hNnsMPXP4Q — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 6, 2026

PSG : Ousmane Dembélé lâché par son corps ? Durant cet exercice 2025-2026, le PSG est beaucoup moins verni. En effet, Luis Enrique voit ses joueurs tomber un à un à cause de blessures ces derniers mois, notamment Ousmane Dembélé, qui s'est déjà blessé à trois reprises. Et à cause de ses pépins physiques, le numéro 10 du PSG a perdu de sa superbe cette saison, ne parvenant pas à enchainer les matchs à son meilleur niveau. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a fait un constat inquiétant sur la situation d'Ousmane Dembélé.