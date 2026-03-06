«Chaotique» : Cette star du PSG inquiète sur RMC !

Depuis le début de cette saison, une star du PSG n'est pas du tout dans son assiette. Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, ce joueur de Luis Enrique peine à enchainer les matchs à son meilleur niveau. D'après Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sa saison est « chaotique ».
Lors de la saison 2024-2025, le PSG marchait sur l'eau. Epargnés par les blessures, les hommes de Luis Enrique ont réalisé un quadruplé historique. En effet, le PSG a été sacré à la fois en Ligue 1, au Trophée des Champions, en Coupe de France et en Ligue des Champions. En guise de cerise sur le gâteau, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait pu remporter la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, la bande à Marquinhos s'est inclinée face à Chelsea en finale.
PSG : Ousmane Dembélé lâché par son corps ?
Durant cet exercice 2025-2026, le PSG est beaucoup moins verni. En effet, Luis Enrique voit ses joueurs tomber un à un à cause de blessures ces derniers mois, notamment Ousmane Dembélé, qui s'est déjà blessé à trois reprises. Et à cause de ses pépins physiques, le numéro 10 du PSG a perdu de sa superbe cette saison, ne parvenant pas à enchainer les matchs à son meilleur niveau. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a fait un constat inquiétant sur la situation d'Ousmane Dembélé.
«Quand tu te blesses trois fois déjà, c'est compliqué»
« La saison de Dembélé est lancée, mais elle est chaotique. Quand tu te blesses trois fois, déjà, dans une année, c'est compliqué. Qu'il soit Ballon d'Or ou pas, le meilleur moyen qu'il soit au top physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement, c'est d'enchainer les matchs », a regretté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si Ousmane Dembélé a enfin dit adieux à ses soucis physiques en 2025-2026.