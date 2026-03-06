Isabelle Ithurburu : «J'étais en panique», l'expérience traumatisante sur M6 !

Amadou Diawara

Après avoir exercé pendant plusieurs années sur Canal +, Isabelle Ithurburu est désormais chez TF1, où elle a anime actuellement Le Mag des 6 Nations. Avant de devenir journaliste, la femme de 43 ans est passée sur M6. Toutefois, elle ne garde pas vraiment un bon souvenir de son expérience avec cette chaîne.

Episode 2 de Face à la Toile avec @IsaIthurburu ,Ce lundi 23 février sur ma chaîne You Tube pic.twitter.com/HDQu9HHcjM — Romain MAGELLAN (@RomainMAGELLAN) February 21, 2026

«J’étais en apnée durant toute la chanson» Lors d'un entretien accordé à Face à la Toile sur YouTube, Isabelle Ithurburu est revenu sur son passage sur M6. Pour rappel, elle avait participé à l'émission La Nouvelle Star en 2007, et ce, alors qu'elle était encore étudiante à Toulon. « Ce n’était pas une chanson (Butterfly de Superbus) où je me sentais super à l’aise et on ne choisit pas dans ces émissions. Pendant un moment, ça m’a un peu traumatisée. J’ai arrêté de chanter. Je ne me suis jamais sentie chanteuse, je connais mes limites. Les copains m’ont inscrit, c’était rigolo. En plus, ça marchait, puisque j’ai passé trois ou quatre auditions. Il y avait plein d’étapes et là, tu te retrouves dans les quinze derniers, c’est génial. Tu commences à te dire: "Je ne chante peut-être pas trop mal". Et, pffff, éliminée… », a confié Isabelle Ithurburu, avant de poursuivre.