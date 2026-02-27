Isabelle Ithurburu : Son salaire sur TF1 dévoilé dans la presse ?

Axel Cornic

Ancienne reine de beauté, Isabelle Ithurburu s’est fait une place à la télévision depuis plus d’une dizaine d’années. Tout d’abord visage du rugby et du Top 14 sur Canal+, elle a décidé de totalement changer de registre en 2023 en rejoignant la première chaîne de France, TF1. Au menu des nouvelles expérience avec la prestation du magazine 50 minutes inside, sans oublier son rôle de joker pour le journal de 13h.

C’est ce qu’on appelle un changement radical. Bien connue dans le monde du rugby, Isabelle Ithurburu a décidé de tout arrêter à la surprise générale. Terminé Canal + et ses émissions centrées sur le ballon ovale, place désormais à un champ beaucoup plus large. Car la présentatrice de 43 ans est désormais sur le devant de la scène sur TF1, reprenant notamment la place de Nikos Aliagas dans le magazine hebdomadaire 50 minutes inside.

Ithurburu débarque à TF1 en 2023 C’est un tout nouveau monde qu’elle a découvert, mais surtout un tout nouveau public, très loin de celui du rugby qui semblait totalement acquis à sa cause. Mais ce n’est pas tout, puisque Isabelle Ithurburu a relevé un défi encore plus grand en devenant la doublure de Marie-Sophie Lacarrau au journal de 13h, à partir de l’été 2025. Mais le sport n’est jamais très loin, puisque TF1 l’a installé comme principale présentatrice de ses programmes sur le rugby, notamment lors des périodes de Coupe du monde, de test-matchs ou encore tout récemment avec le 6 Nations 2026, que France Télévision a cédé en partie.