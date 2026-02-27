Kylian Mbappé trahi par l'un de ses meilleurs amis ? La réaction est immédiate

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé est aujourd'hui plus qu'un simple joueur de football, c'est une véritable célébrité. Forcément, ce statut s'accompagne de certains désagréments et l'attaquant du Real Madrid doit notamment avoir confiance dans les gens qui l'entourent. Et voilà que la moindre faute ne passe pas pour Mbappé.

Pour Kylian Mbappé, être où il est actuellement a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il y a notamment un doute qui s'installe chez l'attaquant du Real Madrid au moment de faire rentrer de nouvelles personnes dans son cercle privé. « Le drame intime de sa vie, c’est qu’il devra toujours douter de l’authenticité des gens, que ce soit les filles pour sa vie de couple, et tout le monde pour l’amitié », racontait un salarié du PSG pour L'Equipe Explore en 2024.

Ne pas trahir la confiance de Mbappé Aujourd'hui, Kylian Mbappé dispose d'un cercle composé d'amis proches. On peut notamment y retrouver son ancien coéquipier au PSG, Achraf Hakimi, mais pas seulement. L'attaquant du Real Madrid est ainsi resté en relation avec des amis d'enfance. Mais voilà que pour rester dans l'entourage de Mbappé, il ne faut pas fauter sous peine d'être exclu. « Celui qui trahit ne restera pas », avait lâché le fasciathérapeute du capitaine de l'équipe de France.