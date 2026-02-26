Kylian Mbappé a pris la grosse tête ? L'un de ses amis répond (et on y voir plus clair)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur un terrain de football, les qualités de Kylian Mbappé sont indéniables et il le montre à chacune de ses apparitions avec le Real Madrid et l'équipe de France. S'il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas pour autant qu'il est apprécié de tous. Mbappé est vivement critiqué, certains l'accusant d'avoir pris la grosse tête. Mais qu'en pense-t-on dans son entourage ?

Si Kylian Mbappé a été l'un des chouchous des Français, il ne l'est aujourd'hui plus vraiment. En effet, au cours des dernières années, la cote de popularité de l'attaquant du Real Madrid a dégringolé auprès de ses compatriotes. Comme on le dit : nul n'est prophète en son pays. Et pour Mbappé, ça se vérifie. En effet, l'ancien du PSG est la cible de très nombreuses critiques en France. Il n'est pas épargné pas les attaques et pas seulement par rapport à ses performances, mais aussi par rapport à son attitude.

« C’est juste qu’il a des objectifs élevés » Le comportement de Kylian Mbappé ne passe ainsi pas auprès de certains. L'attaquant du Real Madrid se voit alors adresser de nombreux reproches, comme celui notamment d'avoir pris la grosse tête. Ami de Mbappé, Elohim Prandi, joueur du PSG handball, n'est toutefois pas d'accord avec ça. En 2024, pour Le Parisien, il expliquait alors : « Pour moi, Kylian est quelqu’un de simple, très humble et qui a la tête sur les épaules. Il a cette confiance en lui qui le fait, chez certains, passer pour quelqu’un qui a la grosse tête. Mais ce n’est pas le cas, c’est juste qu’il a des objectifs élevés, qu’il a tout fait pour les atteindre. Il a beaucoup travaillé. Notre quotidien, c’est le sport, et pourtant on en parle rarement quand on se croise ».