Kylian Mbappé a pris la grosse tête ? L'un de ses amis répond (et on y voir plus clair)

Sur un terrain de football, les qualités de Kylian Mbappé sont indéniables et il le montre à chacune de ses apparitions avec le Real Madrid et l'équipe de France. S'il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs du monde, ce n'est pas pour autant qu'il est apprécié de tous. Mbappé est vivement critiqué, certains l'accusant d'avoir pris la grosse tête. Mais qu'en pense-t-on dans son entourage ?
Si Kylian Mbappé a été l'un des chouchous des Français, il ne l'est aujourd'hui plus vraiment. En effet, au cours des dernières années, la cote de popularité de l'attaquant du Real Madrid a dégringolé auprès de ses compatriotes. Comme on le dit : nul n'est prophète en son pays. Et pour Mbappé, ça se vérifie. En effet, l'ancien du PSG est la cible de très nombreuses critiques en France. Il n'est pas épargné pas les attaques et pas seulement par rapport à ses performances, mais aussi par rapport à son attitude.
« C’est juste qu’il a des objectifs élevés »
Le comportement de Kylian Mbappé ne passe ainsi pas auprès de certains. L'attaquant du Real Madrid se voit alors adresser de nombreux reproches, comme celui notamment d'avoir pris la grosse tête. Ami de Mbappé, Elohim Prandi, joueur du PSG handball, n'est toutefois pas d'accord avec ça. En 2024, pour Le Parisien, il expliquait alors : « Pour moi, Kylian est quelqu’un de simple, très humble et qui a la tête sur les épaules. Il a cette confiance en lui qui le fait, chez certains, passer pour quelqu’un qui a la grosse tête. Mais ce n’est pas le cas, c’est juste qu’il a des objectifs élevés, qu’il a tout fait pour les atteindre. Il a beaucoup travaillé. Notre quotidien, c’est le sport, et pourtant on en parle rarement quand on se croise ».
« C’est quelqu’un de très humain »
Kylian Mbappé n'aurait donc pas la grosse tête et Elohim Prandi sait de quoi il parle étant proche de l'attaquant du Real Madrid. A propos de ce dernier, il expliquait d'ailleurs également : « C’est quelqu’un de très humain, de très disponible humainement parlant. Mais il est aussi hypersollicité de toutes parts, par les fans, les médias, les obligations… Ce n’est pas simple en tant qu’homme de recevoir tout ça et de faire plaisir à tout le monde. Lorsque j’ai eu mon accident, il a eu de belles attentions, c’était important. C’est cool de voir qu’on se connaît depuis longtemps et que rien ne change ».