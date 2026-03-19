Mercato - PSG : Un premier transfert déjà acté ? «Il ne pourra se permettre de rester sur le banc...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, les premières tractations ont débuté en vue du mercato estival et plusieurs mouvements pourraient avoir lieu au PSG, notamment dans le sens des départs. Ainsi, un joueur serait déjà très bien parti pour quitter le club de la capitale, ne se contentant plus de sa situation.

Mardi soir, sur la pelouse de Chelsea, Matvey Safonov a livré une magnifique prestation qui semble confirmé la tendance pour Lucas Chevalier. Désormais remplaçant au PSG, l'ancien portier du LOSC pourrait bien ne pas accepter cette situation très longtemps. A tel point que pour le journaliste du Parisien Laurent Perrin, un transfert l'été prochain est plus que probable.

Chevalier sur le départ ? « Luis Enrique va-t-il relancer Lucas Chevalier ? Non je ne pense pas. Il aurait pu le relancer avec un match de Coupe de France. Mais en championnat ou en Ligue des champions, il n’est pas question de déstabiliser la défense et de prendre un risque. Safonov prend confiance, l’équipe prend confiance en lui, il n’y a pas de raison de le relancer. On peut déjà commencer à se poser des questions pour la gestion de la prochaine saison… Si Safonov reste très solide jusqu’à la fin de cet exercice, il repartira logiquement numéro un. Et comme Chevalier est promis à une très grande carrière, il ne pourra pas se permettre de rester sur le banc une année de plus. A suivre… », confie-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.