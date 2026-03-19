«Il fout un bordel monstre» : Ce joueur qui fait parler au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une très belle victoire sur la pelouse de Chelsea (3-0). Et un joueur a encore une fois crevé l'écran, au point d'être salué à la télévision.

Le PSG s'est brillement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en infligeant un 8-2 à Chelsea sur la double confrontation. Et un homme s'est particulièrement distingué. Auteur d'un doublé à l'aller après son entrée en jeu, Khvicha Kvaratskhelia était cette fois titulaire au retour, et il a encore été très performant, au point d'impressionner Ludovic Obraniak.

Le boulot de KVARA sur son but faut en parler #CFCPSG pic.twitter.com/rUB1tzh1eW — hug0_yt (@Hug0_yt) March 17, 2026

Obraniak impressionné par Kvaratskhelia « C’est un killer. D’ailleurs, c’est un des seuls profils qui vient tout le temps te percuter pleine face… Quand il est bien, il prend le ballon, boum, il vient te provoquer en un contre un à chaque fois… Evidemment, il a un côté bestial, un côté animal, il ne se pose pas de question. Il prend le ballon, il va en confrontation directe à chaque fois, donc il crée des brèches. Il le fait sans dédoublement du latéral en plus. Quand on parle des ailiers fausse patte, tu te sers souvent de l’appel de ton latéral pour gagner les quelques mètres… Lui, il te fout un bordel monstre dans les défenses adverses. D’ailleurs, suite à ce but, la défense centrale de Chelsea a décalé côté Kvara. Et donc ensuite, contre-attaque, et but de l’autre côté… Là, je parle de Kvara sur ce match, mais il ne faudra pas oublier de parler du match d’Ousmane Dembélé aussi », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir, avant de poursuivre.