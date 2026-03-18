«C’est le jour le plus dur» : En larmes à la télévision, un joueur du PSG est obligé de présenter ses excuses !

Mardi soir, le PSG a livré une prestation très aboutie pour assurer définitivement sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une victoire facile sur la pelouse de Chelsea (3-0) qui donne le sourire aux Parisiens. Mais pas à tous puisque l'un d'entre eux a même du présenter ses excuses après le match.
Critiqué depuis le début de saison, Khvicha Kvaratskhelia a finalement répondu présent au meilleur des moments, comme à son habitude. Décisif après son entrée en jeu la semaine dernière contre Chelsea, le Géorgien avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive afin de sceller le succès du PSG (5-2). Titulaire mardi soir à l'occasion du match retour, le numéro 7 parisien a livré une nouvelle prestation très aboutie, en ouvrant notamment le score. De quoi le rendre très heureux.
Kvaratskhelia contraint de présenter ses excuses
« Oui, c'était fantastique de marquer 3 buts contre Chelsea, c'est très bien. Et l'important c'est qu'on continue de bien jouer, on doit continuer comme ça et travailler dur pour les prochains matchs. Pour nous chaque match est important. On essaye de retrouver notre meilleure forme », confiait-il au micro de Canal+ avant de répondre à une question concernant sa différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue des champions : « Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que j'essaie de jouer de la même façon à chaque match. Parfois c'est difficile, mais c'est pour ça que j'essaie de travailler dur. Je veux montrer à chaque match que je suis là et que je peux aider l'équipe. »
«Je m’excuse auprès du peuple géorgien pour ma célébration»
Mais quelques minutes plus tard, Khvicha Kvaratskhelia était présent au micro de la télévision géorgienne. Invité à réagir à son but qu'il a dignement célébré, le numéro 7 du PSG s'est excusé auprès du peuple géorgien. La raison ? Son pays est en deuil depuis la disparition du chef de l’Église orthodoxe de Géorgie, Ilia II, et sa célébration était donc déplacée aux yeux de ses compatriotes. « Je m’excuse auprès du peuple géorgien pour ma célébration. C’est le jour le plus dur, notre père spirituel est mort… », reconnaît toutefois Khvicha Kvaratskhelia au micro de Geo Team, avant de tomber dans les bras du journaliste, en larmes, et très ému par la situation.