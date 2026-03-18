«C’est le jour le plus dur» : En larmes à la télévision, un joueur du PSG est obligé de présenter ses excuses !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi soir, le PSG a livré une prestation très aboutie pour assurer définitivement sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une victoire facile sur la pelouse de Chelsea (3-0) qui donne le sourire aux Parisiens. Mais pas à tous puisque l'un d'entre eux a même du présenter ses excuses après le match.

Critiqué depuis le début de saison, Khvicha Kvaratskhelia a finalement répondu présent au meilleur des moments, comme à son habitude. Décisif après son entrée en jeu la semaine dernière contre Chelsea, le Géorgien avait inscrit un doublé et délivré une passe décisive afin de sceller le succès du PSG (5-2). Titulaire mardi soir à l'occasion du match retour, le numéro 7 parisien a livré une nouvelle prestation très aboutie, en ouvrant notamment le score. De quoi le rendre très heureux.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia s'est 𝗲𝘅𝗰𝘂𝘀𝗲́ 𝗮𝘂𝗽𝗿𝗲̀𝘀 𝗱𝘂 𝗽𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗴𝗲́𝗼𝗿𝗴𝗶𝗲𝗻 🇬🇪 𝗱'𝗮𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗰𝗲́𝗹𝗲́𝗯𝗿𝗲́ 𝘀𝗼𝗻 𝗯𝘂𝘁 𝗰𝗲 𝘀𝗼𝗶𝗿 alors que son pays est en deuil après la disparition du Patriarche de Géorgie pendant le match. 🙏😢



📹 geo__team pic.twitter.com/sn3YcpfcuU — Actu Foot (@ActuFoot_) March 17, 2026

Kvaratskhelia contraint de présenter ses excuses « Oui, c'était fantastique de marquer 3 buts contre Chelsea, c'est très bien. Et l'important c'est qu'on continue de bien jouer, on doit continuer comme ça et travailler dur pour les prochains matchs. Pour nous chaque match est important. On essaye de retrouver notre meilleure forme », confiait-il au micro de Canal+ avant de répondre à une question concernant sa différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue des champions : « Non, je ne pense pas comme ça. Je pense que j'essaie de jouer de la même façon à chaque match. Parfois c'est difficile, mais c'est pour ça que j'essaie de travailler dur. Je veux montrer à chaque match que je suis là et que je peux aider l'équipe. »