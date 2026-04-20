F1 - Max Verstappen : Red Bull a enfin trouvé la solution pour mettre fin à son malaise ?

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Max Verstappen nage en plein malaise en F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. Red Bull, de son côté, travaillerait sur sa voiture et aurait peut-être trouvé une solution pour permettre au quadruple champion du monde de revenir en force au sommet de la discipline.

Max Verstappen vit un gros malaise en F1 depuis le début de saison. Le quadruple champion du monde a avoué ne prendre « aucun plaisir » à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull n’a pas manqué de comparer la discipline à « Mario Kart » et à la qualifier de « Formule E sous stéroïdes ». L’écurie autrichienne, de son côté, cherche un moyen d’aider le Néerlandais à revenir au sommet de la F1. Et elle aurait peut-être trouvé une solution.

Max Verstappen : Le drame en pleine course qui le laisse «sous le choc» https://t.co/rqw2zi5AWy — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Red Bull apporte des évolutions à la voiture de Verstappen... Comme le rapporte Sports Auto-Moto, Red Bull aurait adopté une option de type rampe complète sur sa voiture. De cette manière, le flux d’air sur la carrosserie serait optimisé. Ce changement serait accompagné d’un travail millimétré sur l’entrée d’air et la zone de sous-coupe. L’objectif serait d’améliorer l’efficacité globale de la monoplace de Max Verstappen, afin qu’elle retrouve un avantage compétitif. Avec ce peloton de plus en plus serré, le Néerlandais pourrait avoir une chance de se battre à nouveau pour les premières places.