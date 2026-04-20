Lewis Hamilton et Kim Kardashian : La révélation sur leur dernière escapade à Los Angeles !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont d’ailleurs été aperçues à Los Angeles récemment. Et une révélation vient de tomber au sujet de leur dernière escapade.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines maintenant. Plus de dix ans après sa dernière relation officielle avec Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour ! Le Britannique serait épris d’amour pour Kim Kardashian. Les deux stars ont d’ailleurs été aperçues ensemble à Los Angeles récemment. Et des détails de leur dernière escapade ont été révélés.

F1 : Lewis Hamilton se sent beaucoup mieux chez Ferrari, il dévoile les secrets de sa renaissance ! https://t.co/w6ZCUJJrSN — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

Lewis Hamilton a fait les magasins avec Kim Kardashian à Los Angeles ? Comme le rapporte Paris Match, des paparazzis ont expliqué que Lewis Hamilton et Kim Kardashian auraient passé du temps ensemble dans des magasins de tapis de luxe. Le Britannique et la femme d’affaires américaine se seraient ainsi mutuellement conseillés concernant leurs choix décoratifs. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le pilote de Ferrari et la superstar de 45 ans flânent en public de la sorte.