Lewis Hamilton et Kim Kardashian : La révélation sur leur dernière escapade à Los Angeles !

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton fait parler. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont d’ailleurs été aperçues à Los Angeles récemment. Et une révélation vient de tomber au sujet de leur dernière escapade.
La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait couler beaucoup d’encre depuis quelques semaines maintenant. Plus de dix ans après sa dernière relation officielle avec Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour ! Le Britannique serait épris d’amour pour Kim Kardashian. Les deux stars ont d’ailleurs été aperçues ensemble à Los Angeles récemment. Et des détails de leur dernière escapade ont été révélés.
Lewis Hamilton a fait les magasins avec Kim Kardashian à Los Angeles ?
Comme le rapporte Paris Match, des paparazzis ont expliqué que Lewis Hamilton et Kim Kardashian auraient passé du temps ensemble dans des magasins de tapis de luxe. Le Britannique et la femme d’affaires américaine se seraient ainsi mutuellement conseillés concernant leurs choix décoratifs. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le pilote de Ferrari et la superstar de 45 ans flânent en public de la sorte.
Les rumeurs se multiplient sur leur couple
Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont en effet été vus ensemble dans les rues de Tokyo avant le Grand Prix du Japon il y a quelques jours. Plus le temps passe, plus les rumeurs d’une relation amoureuse entre eux se confirme. Les spéculations ont commencé en février dernier, lorsque Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont passé des séjours romantiques dans les Cotswolds en Angleterre et à Paris. Après une apparition remarquée lors du Super Bowl, ils se sont ensuite offert une escapade en Arizona aux Etats-Unis avant de se rendre au Japon. Et avant de flâner dans les rues de Los Angeles, les deux stars ont assisté à la performance de Justin Bieber à Coachella 2026. Le tandem multiplie les sorties, ce qui laisse de nombreux indices sur leur couple.