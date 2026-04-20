F1 : Lewis Hamilton se sent beaucoup mieux chez Ferrari, il dévoile les secrets de sa renaissance !

Arrivé en 2025 chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu une première saison très compliquée au sein de l’écurie italienne. Forcément, le septuple champion du monde n’avait pas le droit à l’erreur en 2026, et a su trouver les ressources nécessaires afin de se remettre dans le droit chemin. Le Britannique a d’ailleurs révélé les coulisses de ce regain de confiance.
Auteur de son premier podium chez Ferrari au cours de ce début de saison 2026, Lewis Hamilton a repris du poil de la bête. Le septuple champion du monde semble avoir réussi à remonter la pente après une saison 2025 dans laquelle ce dernier nageait en plein calvaire. Déterminé à retrouver le goût de la victoire au sein de l’écurie italienne, Hamilton a confié il y a quelques mois comment le numéro 44 avait réussi ce retour en force.
« Le travail avec l’équipe a été incroyable »
« Beaucoup de gens passent par des instants de doute à un moment de leur vie, et il est important que vous vous releviez, que vous évaluiez où vous en êtes et que vous reveniez avec ce cadre mental positif. Je me sens super bien en arrivant ici. L’entraînement a été fantastique. Le travail avec l’équipe a été incroyable. Les changements dans mon espace personnel, et dans la façon dont j’interagis avec l’équipe, la façon dont l’équipe fonctionne, sont tellement plus fluides que l’année dernière », avait ainsi confié Hamilton avant la reprise.
« Oui, je suis beaucoup plus heureux »
« C’est énormément différent de la première année et c’est une sensation beaucoup plus agréable, ayant passé une année dans l’équipe, comprenant la culture, les façons de faire, trouvant des moyens de travailler ensemble. Je pense que nous sommes dans une bonne position maintenant en tant qu’équipe, et je me sens très en phase avec l’équipe aujourd’hui. Donc oui, je suis beaucoup plus heureux », avait ainsi déclaré le septuple champion du monde.