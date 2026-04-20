F1 : Lewis Hamilton se sent beaucoup mieux chez Ferrari, il dévoile les secrets de sa renaissance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2025 chez Ferrari, Lewis Hamilton a connu une première saison très compliquée au sein de l’écurie italienne. Forcément, le septuple champion du monde n’avait pas le droit à l’erreur en 2026, et a su trouver les ressources nécessaires afin de se remettre dans le droit chemin. Le Britannique a d’ailleurs révélé les coulisses de ce regain de confiance.

Auteur de son premier podium chez Ferrari au cours de ce début de saison 2026, Lewis Hamilton a repris du poil de la bête. Le septuple champion du monde semble avoir réussi à remonter la pente après une saison 2025 dans laquelle ce dernier nageait en plein calvaire. Déterminé à retrouver le goût de la victoire au sein de l’écurie italienne, Hamilton a confié il y a quelques mois comment le numéro 44 avait réussi ce retour en force.

"Le cavalier de Maranello", "Lewis est déjà chez lui", "L'homme en rouge" : La presse italienne célèbre le premier jour de Lewis #Hamilton à Maranello 👑 pic.twitter.com/7d00Ww8oyd — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) January 21, 2025

« Le travail avec l’équipe a été incroyable » « Beaucoup de gens passent par des instants de doute à un moment de leur vie, et il est important que vous vous releviez, que vous évaluiez où vous en êtes et que vous reveniez avec ce cadre mental positif. Je me sens super bien en arrivant ici. L’entraînement a été fantastique. Le travail avec l’équipe a été incroyable. Les changements dans mon espace personnel, et dans la façon dont j’interagis avec l’équipe, la façon dont l’équipe fonctionne, sont tellement plus fluides que l’année dernière », avait ainsi confié Hamilton avant la reprise.