Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La photo à Coachella qui fait réagir sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian, et les rumeurs fusent au sujet de leur relation. Une photo prise à Coachella et postée par la superstar américaine a d’ailleurs suscité de multiples réactions sur sur les réseaux sociaux.

S’il réalise un plutôt bon début de saison en F1 au volant de sa Ferrari, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui à cause de sa vie sentimentale. Plus de 10 ans après sa dernière relation amoureuse officielle avec Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde aurait enfin retrouvé l’amour. Et sa nouvelle dulcinée ne serait nulle autre que Kim Kardashian ! Les spéculations ont débuté en février, lorsque les deux stars ont été aperçues dans les Cotswolds en Angleterre puis à Paris pour des séjours romantiques.

Lewis Hamilton - Kim Kardashian : Le nouveau cliché qui met le feu à la toile Depuis, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont multiplié les escapades, comme en Arizona, à Tokyo ou encore à Los Angeles dernièrement. La femme d’affaires américaine et le pilote de Ferrari ont également été vus à Coachella 2026 le week-end dernier pour assister à la performance de Justin Bieber. La superstar de télé-réalité a même publié une première série de photos prises pendant le festival sur son compte Instagram. Et sur l’une d’elle, on peut la voir être assise sur les genoux d’un certain Lewis Hamilton. Si l’on ne voit pas sa tête, le Britannique a pu être reconnu grâce aux tatouages sur sa main. Il n’en fallait pas plus pour provoquer de multiples réactions sur les réseaux sociaux.