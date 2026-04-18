Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La photo à Coachella qui fait réagir sur les réseaux sociaux !

La vie sentimentale de Lewis Hamilton ne cesse de faire parler ces dernières semaines. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian, et les rumeurs fusent au sujet de leur relation. Une photo prise à Coachella et postée par la superstar américaine a d’ailleurs suscité de multiples réactions sur sur les réseaux sociaux.
S’il réalise un plutôt bon début de saison en F1 au volant de sa Ferrari, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui à cause de sa vie sentimentale. Plus de 10 ans après sa dernière relation amoureuse officielle avec Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde aurait enfin retrouvé l’amour. Et sa nouvelle dulcinée ne serait nulle autre que Kim Kardashian ! Les spéculations ont débuté en février, lorsque les deux stars ont été aperçues dans les Cotswolds en Angleterre puis à Paris pour des séjours romantiques.
Lewis Hamilton - Kim Kardashian : Le nouveau cliché qui met le feu à la toile
Depuis, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont multiplié les escapades, comme en Arizona, à Tokyo ou encore à Los Angeles dernièrement. La femme d’affaires américaine et le pilote de Ferrari ont également été vus à Coachella 2026 le week-end dernier pour assister à la performance de Justin Bieber. La superstar de télé-réalité a même publié une première série de photos prises pendant le festival sur son compte Instagram. Et sur l’une d’elle, on peut la voir être assise sur les genoux d’un certain Lewis Hamilton. Si l’on ne voit pas sa tête, le Britannique a pu être reconnu grâce aux tatouages sur sa main. Il n’en fallait pas plus pour provoquer de multiples réactions sur les réseaux sociaux.
Le couple de l'année 2026 bientôt officialisé ?
Sur Instagram, le carrousel posté par Kim Kardashian totalise 2 millions de j’aime, plus de 10 000 commentaires, presque 20 000 republications et 151 000 partages. « Sir Lewis Hamilton sur la seconde photo, je te vois » a écrit une internaute sous la publication de la star de 45 ans. « Kim Hamilton, Hallelujah » s’est exclamé un autre. Plus le temps passe, moins les doutes semblent permis au sujet de la nature de la relation entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian, qui n’ont toujours pas officialisé leur couple à proprement parler mais qui ne cessent de laisser de multiples indices.