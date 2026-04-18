F1 : Verstappen prêt à tout plaquer, un adversaire souhaite le voir continuer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais après un début de saison cauchemardesque chez Red Bull, Max Verstappen envisagerait de prendre sa retraite à l’issue de cette année 2026. Un départ potentiel qui ferait office de véritable séisme en Formule 1, et auquel est opposé George Russell (Mercedes), pourtant adversaire du Néerlandais.

Il y a quelques semaines, le Telegraaf lâchait une véritable bombe sur le monde de la Formule 1. Le média néerlandais affirmait que Max Verstappen songeait à prendre sa retraite à l’issue de cette saison 2026, le quadruple champion du monde étant très mécontent des nouvelles réglementations entrées en vigueur depuis cette année. « Est-ce que je ne préférerais pas passer plus de temps avec ma famille, voir davantage mes amis, plutôt que de faire un sport qui ne me satisfait pas ? », avait notamment déclaré récemment le pilote Red Bull, qui avait également pesté contre les réglementations, qualifiant les nouvelles monoplaces de « Formule E sous stéroïdes ».

🚨 ALERTE



MAX VERSTAPPEN pourrait prendre sa retraite à la fin de la SAISON !!



Le pilote n’est pas satisfait de la règlement actuelle. pic.twitter.com/0coPaLcMG2 — Kultur (@Kulturlesite_) March 29, 2026

« On ne voudrait pas perdre Max, car je pense que nous aimons tous courir contre lui » Forcément, ce potentiel retrait de Max Verstappen commence à faire jaser dans le paddock. S’il s’est souvent accroché avec le Néerlandais par le passé, le Britannique George Russell n’a pas envie de voir le quadruple champion du monde raccrocher à l’issue de la saison. « La Formule 1 est plus grande que n’importe quel pilote, mais on ne voudrait pas perdre Max, car je pense que nous aimons tous courir contre lui. On pourrait comprendre qu’il reste, tout comme on pourrait comprendre qu’il parte », a ainsi confié le pilote Mercedes dans des propos relayés par Next-Gen Auto.