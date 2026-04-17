Lewis Hamilton avec Kim Kardashian à Los Angeles : La nouvelle escapade qui confirme leur couple ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, la vie sentimentale de Lewis Hamilton est sujette aux rumeurs. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et une nouvelle escapade à Los Angeles ces derniers jours semble confirmer un peu plus la nature de leur relation.

Lewis Hamilton fait parler de lui en ce moment, mais pas nécessairement pour son début de saison plutôt réussi avec Ferrari. C’est en effet la vie sentimentale du septuple champion du monde de F1 qui est sujette aux rumeurs depuis quelques semaines. Plus de 10 ans après sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger, sa dernière relation officielle, le Britannique aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian.

Nouvelle escapade en amoureux pour Lewis Hamilton et Kim Kardashian ? Les deux stars sont au cœur des spéculations depuis février dernier, lorsqu’elles ont été aperçues dans les Cotswolds en Angleterre, puis à Paris pour ce qui semblaient être des séjours romantiques. Depuis, chacun de leurs faits et gestes est scruté avec la plus grande attention. Comme le rapporte ELLE, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont notamment été vus en train de se promener dans les rues de Los Angeles le 15 avril dernier. La femme d’affaires américaine et le pilote de Ferrari étaient souriants et détendus, confirmant ainsi un peu plus la nature de leur relation même s’ils ne l’ont pas encore officialisée.